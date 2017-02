Renforcement de l'équipe de direction du groupe foodlife







Dans le cadre de la passation des rênes de JFPT (Jansen Food Processing Technology) au groupe foodlife, des mesures ont été prises pour continuer à renforcer la force de frappe et l'épine dorsale de foodlife.

Pour les actionnaires de JFPT, il était indubitable qu'un renforcement de l'organisation était essentiel pour convertir JFPT en foodlife et continuer d'en accroître le succès.

M. Patrick Jansen, actionnaire de JFPT, désormais foodlife, a expliqué : « Pour pouvoir continuer à élaborer et mettre en oeuvre efficacement des systèmes adaptés à la vision de foodlife tout en augmentant le taux d'hygiène, le taux d'automatisation tant au niveau des installations que des commandes, le degré de communication avec les systèmes PGI et tout en apportant à l'industrie alimentaire des idées et des technologies novatrices (vision et robotique) d'automatisation industrielle issues de l'industrie high-tech, il me semblait évident que foodlife avait besoin d'un PDG chevronné qui serait réellement capable de traduire la vision de foodlife, une vision on ne peut plus claire. Mes atouts personnels et ma valeur ajoutée en tant qu'agent principal chargé de la conformité chez foodlife résident dans les ventes et l'innovation. Je souhaite la bienvenue à M. Martin F. Wieffering au poste de PDG du groupe foodlife. Je suis convaincu qu'il fera progresser la vision de foodlife au sein de notre industrie. »

M. Martin F. Wieffering, MBA, désormais PDG de foodlife a déclaré : « C'est avec une grande fierté que j'ai accepté ma nomination au poste de PDG du groupe foodlife. Il est rare de pouvoir rencontrer quelqu'un comme M. Patrick Jansen : il a une vision claire de l'espace qu'occupe le groupe foodlife sur le marché, il est est terre-à-terre et a une vision claire du type d'innovation qui repousse réellement les limites des technologies actuelles au sein de l'espace de marché de foodlife. Je suis absolument convaincu que le groupe foodlife dispose de tous les ingrédients en interne qui lui permettront d'offrir une valeur ajoutée à tout producteur alimentaire de l'industrie. Historiquement, foodlife s'est concentré sur le marché de la salade et des légumes. Toutefois, foodlife commence à étudier le marché de la viande, compte tenu que nombre de ses partenaires/clients actuels opèrent dans ce domaine. »

