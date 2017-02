L'Alliance de la publicité numérique du Canada publie sa réponse au rapport de conformité 2016 des Normes canadiennes de la publicité en vertu du Programme de responsabilité Choix de pub







TORONTO, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, Les normes canadiennes de la publicité (NCP) publiaient Programme de conformité Choix de pub : Rapport de conformité 2016. Grâce à l'analyse indépendante de NCP, ce rapport indique la façon dont les entreprises participant au programme Choix de pub de l'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC), concernant la publicité ciblée par centres d'intérêt, ont mis en oeuvre les principes du programme tout au long de 2016.

La DAAC apprécie et accueille le second rapport de NCP. La hausse du degré de conformité observé tout au long de 2016 est impressionnante et témoigne du dévouement dont font preuve les entreprises participantes face au programme d'autoréglementation Choix de pub.

« Le rapport fait état de progrès énormes », souligne Mme Julie Ford, directrice exécutive de l'Alliance de la publicité numérique du Canada. « Les normes canadiennes de la publicité continuent d'administrer un programme de responsabilité solide qui est un pilier essentiel de notre programme et qui est bénéfique tant pour l'industrie que pour les consommateurs. Leurs conclusions contribuent à orienter les activités de la DAAC et incitent les entreprises participantes à chercher à atteindre la pleine conformité. »

Le programme canadien Choix de pub a connu un fort taux de participation de la part d'entreprises de technologie publicitaire et d'annonceurs actifs sur le marché canadien en ligne, et la DAAC estime qu'au moins 95 % des publicités ciblées par centres d'intérêt au Canada sont couvertes par le programme d'autoréglementation Choix de pub. Ces efforts, combinés au bon travail d'éducation que s'est engagée à faire chaque entreprise participante en vertu des principes de la DAAC, sensibilisent progressivement les Canadiens au programme Choix de pub.

Au sujet de l'Alliance de la publicité numérique du Canada

L'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC) est un consortium d'associations nationales de publicité et de marketing de premier plan dont les membres sont déterminés à offrir un programme d'autoréglementation solide et crédible pour la publicité ciblée par centres d'intérêt (PCL).

Le programme canadien Choix de pub a été élaboré par la DAAC dans le but d'éduquer les consommateurs sur la PCL et de leur fournir des mécanismes qui les informent de la présence de ce type de publicité et qui leur permettent d'exercer un contrôle et de décider s'ils permettent ou non la collecte et l'utilisation de leurs données de navigation à des fins de PCL. Les entreprises peuvent consulter les principes de la DAAC et en savoir plus en cliquant sur votrechoixdepub.ca.

