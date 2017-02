L'organe de contrôle de la circulation aérienne britannique NATS choisit Rohde & Schwarz pour son deuxième système vocal







MUNICH, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

NATS a choisi le système de communications vocales basé sur IP R&S VCS-4G de Rohde & Schwarz comme deuxième système vocal pour ses communications de contrôle de la circulation aérienne (ATC) dans l'espace aérien britannique. Dans le cadre de l'initiative Ciel unique européen (SES pour Single European Sky), NATS va moderniser l'intégralité de son infrastructure de gestion de la circulation aérienne (ATM) au cours des prochaines années. Tim Bullock, directeur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement chez NATS, a déclaré : « NATS contrôle plus de 2,4 millions de vols chaque année. Nos systèmes doivent être à la fois flexibles et capables de prendre en charge de lourdes charges de travail afin d'assurer des opérations efficaces pour les compagnies aériennes comme les passagers. Avec Rohde & Schwarz, nous avons trouvé un partenaire innovant et fiable. Nous les accueillons au sein de l'équipe collaborative de fournisseurs nous rejoignant dans notre processus de transformation de la gestion de la circulation aérienne vers le déploiement de SESAR. »

Rohde & Schwarz commencera la mise en oeuvre de ce deuxième système vocal en 2017. Ce dernier fournira une meilleure résilience pour les communications radio vocales au sein de l'espace aérien britannique. Les centres de contrôle de la circulation aérienne à Swanwick et Prestwick, ainsi que le centre technique et d'entreprise de NATS à Whiteley, seront tous équipés dans le cadre d'un déploiement progressif qui se terminera d'ici à 2020. La commande comprend la livraison, la mise en oeuvre et le soutien tout au long du cycle de vie de plus de 450 postes de contrôleur aérien (CWP) R&S VCS-4G. Jusqu'à 1 700 radios et différentes lignes sol-sol seront connectées au système.

Parallèlement à l'encombrement accru de l'espace aérien, la demande augmente pour une réaffectation des ressources flexible et basée sur la charge, tout en assurant un contrôle de la circulation aérienne efficace et durable conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Rohde & Schwarz répond à cette demande grâce à sa solution R&S VCS-4G entièrement VoIP avec une architecture redondante distribuée.

Renseignements complémentaires : http://www.press.rohde-schwarz.com.

Contact : Simone Kneifl, tél. : +49-89-4129-0, e-mail : press@rohde-schwarz.com

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 23:19 et diffusé par :