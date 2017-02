Bahri ajoute le 37ème superpétrolier « AMJAD » à sa flotte polyvalente de 84 navires







Bahri reste sur sa lancée et est en passe de devenir le plus important propriétaire et exploitant de superpétroliers au monde

Le leader mondial de la logistique et du transport, a annoncé aujourd'hui qu'un superpétrolier de 300 000 tpl nommé « AMJAD » et construit par Hyundai Heavy Industries (HHI) en Corée du Sud, vient de rejoindre sa flotte variée en pleine expansion de 84 navires.

Bahri a pris possession de son 37ème superpétrolier construit conformément aux dernières spécifications environnementales et d'économie de carburant, dans une cérémonie qui a eu lieu au chantier naval de HHI à Mokpo dans la province du Sud de Jeolla, en Corée du Sud. Le PDG de Bahri, Ibrahim Al-Omar, le Président et PDG de Hyundai Heavy Industries, M. K. Yoon et le Président et Directeur des opérations, Son Excellence Sam H. Ka, l'Ambassadeur d'Arabie saoudite en Corée du sud. Riyad Almubaraky, le Président de Bahri Oil, Naser Al-Abdulkareem, et les cadres supérieurs des deux organisations ont assisté aux célébrations qui ont duré deux jours.

Ibrahim Al-Omar, le PDG de Bahri, a déclaré : « L'arrivée d'AMJAD dans notre flotte est un événement-clé qui non seulement cimente notre position de chef de file global dans le transport du pétrole mais marque également le début de notre parcours pour devenir le plus important propriétaire et exploitant de superpétroliers au monde. Cet ajout à la flotte nous fournira une flexibilité opérationnelle supplémentaire, facilitera l'expansion de nos activités et nous aidera à capitaliser sur la demande continue en pétrole brut. »

« Avec une flotte de superpétroliers plus importante et plus récente, nous continuons de fournir à nos clients des solutions de transport de classe mondiale et des services à valeur ajoutée », a continué Al-Omar.

Bahri et HHI entretiennent une relation étroite depuis plus de dix ans, avec 25 navires commandés et livrés actuellement et neuf superpétroliers actuellement en cours de commande. Cette relation a été renforcée avec l'accord de développement commun signé avec Saudi Aramco et Lamprell Energy Ltd. pour construire un chantier naval de 5 milliards de dollars au sein du King Salman Global Maritime Industries Complex en Arabie Saoudite qui fournira des services d'ingénierie, de fabrication et de réparation pour les plates-formes offshore, les navires commerciaux et les navires de service offshore. Il devrait être entièrement opérationnel d'ici fin 2022.

M. K. Yoon, Président et PDG de Hyundai Heavy Industries, a déclaré : « En tant que la première entreprise de construction navale au monde, nous sommes fiers de notre collaboration longue durée avec Bahri, un leader de l'industrie maritime dans son domaine. En tant qu'entreprises de référence dans nos propres arrière-cours, HHI et Bahri jouent également un rôle-clé dans le renforcement des liens entre nos deux nations. Avec près d'un tiers de la flotte actuelle de Bahri construit par HHI, neuf superpétroliers en cours de construction et un chantier naval de plusieurs milliards de dollars en cours de planification en Arabie Saoudite dans les années à avenir, notre relation avec Bahri est axée sur le long terme. »

Pendant la cérémonie de livraison du « AMJAD », son Excellence, Riyad Almubarky, Ambassadeur d'Arabie Saoudite en République de Corée, a souligné la relation diplomatique étroite, historique et marquante qui réunit les deux nations. Il a ajouté que 2017 devrait voir la réalisation de coopérations supplémentaires et d'une augmentation du commerce et des investissements entre les deux pays.

Bahri Oil, l'une des six unités professionnelles de Bahri, sera responsable de l'exploitation commerciale du superpétrolier « AMJAD ». Bahri Oil a conclu plusieurs contrats longue durée avec des affréteurs de première classe pour des volumes dépassant la capacité de sa flotte.

À propos de Bahri:

Fondé en 1978, Bahri est l'une des principales entreprises de logistique et de transport dans le monde et occupe une place de chef de file dans la transformation et la croissance de l'industrie mondiale de l'expédition grâce à des innovations et la fourniture de services à valeur ajoutée sur terre et en mer. En tant que chef de file mondial de l'industrie de la logistique et du transport, Bahri possède six unités professionnelles qui comprennent le pétrole, les produits chimiques, la logistique, le vrac sec, la gestion de navires et les données.

Bahri est le second propriétaire de superpétroliers au monde et le premier propriétaire de chimiquiers au Moyen-Orient. Actuellement, l'entreprise possède 84 navires, dont 37 superpétroliers, 36 navires-citernes de produits pétroliers et chimiques, 6 navires polyvalents et 5 transporteurs de vrac sec et enfin 9 superpétroliers en cours de commande.

Bahri s'engage à jouer un rôle intégral et de chef de file pour la réalisation de la Vision 2030 en Arabie Saoudite, en améliorant et en développant en continu ses services et sa présence dans le monde entier, en permettant l'ouverture de nouvelles routes commerciales, et en positionnant l'Arabie Saoudite comme une passerelle logistique régionale unique vers trois continents.

Bahri possède environ 2 400 employés engagés au sein de son réseau mondial de bureaux en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et en Inde.

