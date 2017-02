Investissement dans Bombardier : Un support qui assure stabilité et un brillant avenir







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la décision du gouvernement du Canada d'accorder un prêt de 372,5 M$ à Bombardier pour soutenir la production des avions Global 7000 et de la CSeries.

« La Chambre se réjouit de cet appui du gouvernement du Canada à Bombardier. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'entreprise, mais aussi pour l'économie de la métropole. L'annonce envoie un message fort quant à l'importance stratégique du secteur de l'aéronautique pour l'ensemble du pays. Bombardier a fait du Québec et de sa métropole un des principaux pôles mondiaux du secteur aéronautique. Ce sont ainsi quelque 215 entreprises qui emploient plus de 42 000 personnes qui rayonnent, notamment grâce à Bombardier. En offrant son appui à Bombardier, le gouvernement fédéral assure ainsi le maintien dans la métropole de milliers d'emplois bien rémunérés», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce prêt de 372,5 M$ vient mettre fin à plusieurs mois de spéculations et fait écho aux demandes formulées par la Chambre. Cet engagement, bien qu'inférieur à ce qui avait été initialement demandé, arrive à point. Il témoigne de l'amélioration importante de la situation financière de Bombardier dans la foulée de l'appui majeur du gouvernement du Québec en 2015. À une époque où de nombreux pays industrialisés se questionnent sur l'avenir du secteur manufacturier, il apparaît évident que l'aéronautique demeurera un secteur de pointe pour encore de nombreuses années. La concurrence internationale est toutefois féroce. Ce prêt permettra à Bombardier de demeurer concurrentielle, de continuer à innover et à faire preuve d'audace», a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 20:20 et diffusé par :