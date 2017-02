Déclaration de Santé Canada sur l'analyse du cannabis à des fins médicales pour détecter la présence de produits antiparasitaires non autorisés







OTTAWA, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Récemment, deux producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales ont procédé à des rappels volontaires de produits de cannabis qui contenaient de faibles concentrations de produits antiparasitaires interdits (myclobutanile/ bifenazate/pyréthrines). Conformément au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), les producteurs autorisés ne peuvent utiliser que les 13 produits antiparasitaires dont l'utilisation sur le cannabis est approuvée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA).

En réponse à ces événements, Santé Canada a annoncé aujourd'hui qu'il effectuera dorénavant des analyses aléatoires de cannabis médical cultivé par des producteurs autorisés, et ce, afin de rendre les Canadiens plus confiants qu'ils reçoivent des produits sûrs dont la qualité est contrôlée. Santé Canada procédera à l'analyse de ces produits de cannabis pour s'assurer que seulement des produits antiparasitaires autorisés sont utilisés lors de la production de cannabis médical.

Lorsqu'un problème lié à la santé et à la sécurité d'un produit de cannabis à des fins médicales est découvert, la grande priorité de Santé Canada et du producteur autorisé est de protéger la santé et la sécurité des clients en veillant à ce que ceux-ci soient mis au courant de la situation et à ce que le produit visé fasse l'objet d'un rappel. Après un rappel, une enquête est menée et des mesures correctives sont prises. Ce processus a été suivi dans le cas des deux rappels mentionnés plus haut.

Santé Canada est satisfait des efforts déployés par les producteurs autorisés pour informer les clients touchés. Des mesures correctives ont été prises par les deux entreprises, y compris un programme élargi de dépistage du myclobutanile et d'autres produits antiparasitaires.

Le Ministère fournira aux producteurs autorisés de l'information supplémentaire sur la conformité afin de les aider renforcer les mesures de contrôle et de protection en place pour réduire le risque associé à l'utilisation de produits antiparasitaires non homologués. Il s'agira entre autres de communiquer avec tous les producteurs autorisés pour leur rappeler leurs obligations en vertu du RACFM et de la LAP.

Le programme élargi d'analyse des produits aidera à améliorer le système déjà mis en place par le Ministère, qui consiste à procéder à des inspections périodiques sans préavis des installations des producteurs autorisés, ainsi que des mesures de contrôle prises par ces producteurs. Santé Canada s'engage à améliorer continuellement les pratiques en matière de sécurité même si les programmes déjà en place démontrent une efficacité dans la détermination des questions de non­conformité.

Santé Canada demeure résolu à travailler en étroite collaboration avec les 38 producteurs autorisés pour veiller à ce que les Canadiens puissent avoir entièrement confiance que le cannabis à des fins médicales auquel ils ont accès est sûr et que sa qualité a été contrôlée.

Analyse par Santé Canada du cannabis à des fins médicales pour détecter la présence de produits antiparasitaires non autorisés

