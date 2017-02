Aide fédérale à Bombardier : une décision tournée vers l'avenir







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit de l'aide de 372,5 M$ à Bombardier annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, M. Navdeep Bains.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Bombardier et pour l'ensemble de l'industrie aéronautique au Québec et au Canada. Avec l'annonce de ce prêt, le gouvernement fédéral confirme le rôle prépondérant de Bombardier dans le développement économique du Québec et du Canada », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ rappelle que Bombardier demeure l'un des principaux chefs de file de ce secteur. Elle emploie plus de 17 750 personnes au Québec et plus de 24 300 travailleurs au Canada. En 2015, Bombardier a contribué à hauteur de 8,5 milliards de dollars au PIB du Québec et de 12,4 milliards de dollars au PIB du Canada. Elle souligne que les succès de Bombardier stimulent l'ensemble du secteur aérospatial.

Le développement des avions d'affaires et des jets régionaux par Bombardier aéronautique est un grand succès technologique et commercial. Mais une entreprise de classe mondiale ne bâtit pas son avenir sur ses succès passés. Elle doit innover et développer de nouveaux produits.

« Ce nouveau partenariat avec le gouvernement fédéral est une décision tournée vers l'avenir. C'est une manifestation de confiance envers une entreprise leader de toute une grappe industrielle qui positionne avantageusement le Canada sur la scène internationale », a conclu Stéphane Forget.

