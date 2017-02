La GTAA dévoilera le futur centre de transport en commun de Pearson dans le cadre d'un événement de la Brampton Board of Trade







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) annoncera qu'elle donne suite à son projet de centre de transport en commun régional. Ce projet vise à relier le secteur de l'aéroport aux secteurs résidentiels et d'emploi clés de la région élargie du Golden Horseshoe. En plus d'être un centre de transport régional, le centre servirait également au traitement des passagers de l'aéroport, y compris aux contrôles de sécurité. Howard Eng, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), dévoilera aujourd'hui les plans du concept préliminaire du centre de transport en commun dans le cadre de l'événement State of the City de la Brampton Board of Trade, avec Linda Jeffrey, mairesse, et Evan Moore, président de la Brampton Board of Trade.

« Toronto Pearson est un aéroport de classe mondiale à tous les égards, et le Sud de l'Ontario est une région diversifiée et dynamique », a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). « À l'époque où New York et Chicago étaient de la taille de Toronto, chacune de ces villes possédait au moins deux grands centres de transport. C'est le moment ou jamais d'offrir de meilleures options de transport en commun. Autrement, on risque de gaspiller les belles occasions qui vont de pair avec la croissance formidable que connaissent l'aéroport, la ville et la région. »

Le secteur en périphérie de Toronto Pearson constitue la deuxième zone d'emploi au Canada en importance après le centre-ville de Toronto, selon la NEPTIS Research Foundation. Plus de 300 000 personnes travaillent dans cette zone, qui comprend des secteurs de Brampton, de Mississauga et de Toronto. Parmi les secteurs situés dans la zone d'emploi de l'aéroport, on compte la construction et la logistique, ainsi que des services financiers et commerciaux. Selon NEPTIS, le nombre d'emplois en lien avec les services financiers situés autour de l'aéroport est plus élevé que le nombre total d'emplois qu'on retrouve à North York. NEPTIS a aussi constaté qu'en raison du manque de transport en commun dans le secteur, celui-ci génère plus d'un million de déplacements en voiture chaque jour, soit davantage de déplacements que ceux effectués pour se rendre et revenir du centre-ville de Toronto.

« La question de l'emplacement est importante, et la grande proximité entre Toronto Pearson et Brampton est un avantage indéniable pour attirer des entreprises internationales dans notre ville », a affirmé la mairesse Linda Jeffrey. « Un grand centre de transport en commun multimodal, desservant l'ouest de la région du grand Toronto et situé dans notre aéroport, offrira une liaison cruciale entre Brampton et le reste du monde », s'est-elle réjouie.

Le centre de transport en commun proposé par la GTAA, qui sera situé sur les terrains de l'aéroport, aidera à diversifier les moyens de transport dans un secteur où, à l'heure actuelle, seulement 10 % des gens utilisent le transport en commun. Le centre reliera potentiellement un certain nombre de lignes de transport en commun qui sont déjà en développement ou qui ont été proposées par différents paliers de gouvernement, y compris : la ligne de SLR Eglinton Crosstown West; le transport en commun rapide par autobus de Mississauga; la ligne de SLR Finch West, le service régional express sur la ligne de Kitchener, ainsi que la liaison ferroviaire à grande vitesse de la province de l'Ontario.

Situé en face des aérogares 1 et 3 de l'autre côté d'Airport Road, le centre sera accessible à partir des autoroutes 409 et 427 et d'Airport Road. Il se trouvera au coeur d'une nouvelle zone commerciale mixte qui comprendra des bureaux, des commerces de détail, des hôtels et d'autres espaces commerciaux. La vision qui prévaut pour la zone autour du centre de transport en commun appelle à améliorer le paysage environnant avec des trottoirs, de l'aménagement paysager et un meilleur éclairage. La GTAA a mené des discussions préliminaires avec tous les paliers de gouvernement pour les sensibiliser aux possibilités que représente le centre régional de transport en commun de Toronto Pearson. La GTAA prévoit de continuer les discussions tout au long de l'année 2017, tant pour le centre que pour les lignes de transport en commun particulières qui seront reliées au centre.

« De meilleures liaisons à l'échelle régionale et mondiale renforcent la compétitivité des entreprises de Brampton », a affirmé Todd Letts, chef de la direction de la Brampton Board of Trade. « La vision de Toronto Pearson pour un centre de transport en commun multimodal sera un important moteur de développement économique local. »

