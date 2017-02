Réforme de la carte électorale du Québec - « La particularité du Centre-Sud de Montréal rayée de la carte » - Manon Massé







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec consternation que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques (SMSJ) et porte-parole par intérim de Québec solidaire, Manon Massé, accueille le projet de réforme de la carte électorale du Québec.

« La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques est complètement rayée de la carte! Dans la proposition de réforme qui était sur la table, un tel scénario n'avait pas été envisagé et présenté à la population jusqu'à maintenant! Les premiers concernés par cette modification majeure et inattendue, les citoyens et citoyennes du comté, n'ont donc pas été consultés. Nous sommes face à un grave accroc démocratique et une grave distorsion en terme de représentation », affirme Manon Massé.

La députée solidaire rappelle que dès le départ, c'est principalement la circonscription d'Outremont qui était ciblée par une réforme de la carte électorale.

« Les citoyen.ne.s d'Outremont ont pu aller s'exprimer lors des consultations. Les citoyen.ne.s de mon comté n'ont jamais pu le faire car ils n'ont jamais été avisés que leur voix à l'Assemblée nationale serait diluée de la sorte. Comment expliquer tout à coup que SMSJ disparaît complètement? C'est carrément la particularité du Centre-Sud de Montréal qui est rayée de la carte! » martèle Mme Massé.

La députée du secteur conclut en appelant les citoyens et citoyennes de Sainte-Marie-Saint-Jacques à se mobiliser et à se faire entendre.

« Aujourd'hui, on nous dit qu'il est trop tard pour que les premiers concernés aient leur mot à dire. Il est hors de question que cela se passe comme ça. La pression sera forte, constante et bruyante. Mes concitoyens et concitoyennes ne se laisseront pas rayer de la carte aussi facilement! La Commission de la représentation électorale leur doit des explications, mais surtout, a le devoir moral de les consulter sur un changement aussi majeur concernant leur représentation à l'Assemblée nationale », conclut Manon Massé.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

