Le gouvernement du Canada et Bombardier annoncent un investissement important pour consolider le leadership en aérospatiale







Le ministre Bains annonce l'octroi à Bombardier de contributions remboursables de programmes dans le but de favoriser l'innovation canadienne et de renforcer le secteur de l'aérospatiale

DORVAL, QC, Le 7 févr. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à agir pour que le Canada demeure un chef de file mondial dans le secteur de l'aérospatiale. Cette industrie est l'une des plus novatrices au pays. Elle représente plus de 211 000 emplois de qualité pour des travailleurs canadiens, ainsi qu'une tranche de 28 milliards de dollars du produit intérieur brut annuel.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il accorderait 372,5 millions de dollars à Bombardier Inc. sous la forme de contributions remboursables. Ces fonds, versés sur quatre ans, appuieront des milliers d'emplois de haut calibre pour la classe moyenne, tout en accroissant la compétitivité à long terme de Bombardier et en aidant l'entreprise à construire les avions de demain.

En collaborant avec Bombardier, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de citoyens et des centaines de fournisseurs dans l'ensemble du pays. Bombardier est la plus importante entreprise canadienne de l'aérospatiale, et sa chaîne d'approvisionnement nationale compte des milliers de travailleurs dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication.

Cette initiative du gouvernement du Canada permettra de financer les activités de recherche-développement liées à l'avion d'affaires à réaction Global 7000 ainsi que les activités continues menées pour la mise au point des appareils de la C Series de Bombardier.

Depuis de nombreuses années, le gouvernement du Canada a une relation d'affaires avec Bombardier, l'entreprise privée qui effectue les investissements les plus importants en recherche-développement au pays. Ces activités viennent renforcer les compétences et les connaissances des Canadiens qui travaillent dans le secteur de l'aérospatiale et mènent à de nouvelles plateformes de fabrication qui ouvrent la porte aux emplois de demain pour les Canadiens employés dans ce secteur. Les avantages connexes permettent au Canada de demeurer concurrentiel au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale du secteur de l'aérospatiale.

Citations

« Cette contribution du gouvernement du Canada vient assurer le maintien d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne dans le secteur de l'aérospatiale. Le Canada pourra ainsi profiter d'une industrie de l'aérospatiale forte, stable et concurrentielle. Cette industrie est un important moteur d'activité économique et d'innovation dans l'ensemble du pays. Bombardier joue un rôle fondamental en tant que grand employeur et chef de file en innovation. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des activités de recherche-développement qui permettront de maintenir des emplois au Canada et qui aideront Bombardier à poursuivre sa croissance comme entreprise concurrentielle sur le marché mondial pendant de nombreuses années à venir. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le partenariat continu avec le gouvernement du Canada est le bienvenu. Les contributions remboursables annoncées aujourd'hui contribueront à faire en sorte que le pays demeure au coeur des activités de recherche-développement de Bombardier, qui ont pour objet la mise au point des avions les plus efficaces, fiables et écologiques au monde. Notre entreprise livre concurrence sur la scène mondiale, mais elle est fière d'être établie au Canada, de sa longue histoire au pays et de se trouver au rang des principaux fabricants de haute technologie et employeurs canadiens. »

-- Le président et chef de la direction de Bombardier Inc., Alain Bellemare

Les faits en bref

Le secteur de l'aérospatiale se trouve en tête des industries manufacturières en ce qui a trait à la recherche-développement. L'aérospatiale effectue près du tiers des activités de recherche-développement au sein du secteur manufacturier canadien, ce qui se traduit par une activité économique de 28 milliards de dollars par année. Le secteur de l'aérospatiale emploie 211 000 personnes, directement ou indirectement, dans toutes les régions du pays.

Les entreprises de l'aérospatiale se classent au premier rang en ce qui a trait à l'intensité commerciale de leurs activités, qui est deux fois plus élevée que la moyenne dans le secteur manufacturier. Près de 80 % de leur production était exportée en 2015.

La contribution remboursable en appui au programme d'avion à réaction Global 7000 sera effectuée par l'entremise de l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD). Ce programme soutient des activités de recherche-développement définies qui aident les entreprises de l'aérospatiale et de la défense à mettre au point de nouvelles technologies.

Un autre volet de l'investissement sera effectué au titre des accords de contribution déjà conclus entre le gouvernement et Bombardier. Cette contribution appuiera les activités continues entourant le développement de la gamme C Series de Bombardier. La C Series constitue un exemple d'innovation et de technologies vertes canadiennes, qui représentent l'avenir de l'industrie de l'aérospatiale.

En mai 2005, le gouvernement du Canada a annoncé son premier appui au programme de la C Series, sous la forme d'une contribution remboursable de 350 millions de dollars.

Le 11 octobre 2016, le gouvernement a annoncé un investissement pouvant atteindre 54 millions de dollars au titre du Programme de démonstration de technologies pour appuyer un consortium dirigé par Bombardier. Le consortium mettra au point des systèmes électriques de pointe et des systèmes aérodynamiques avancés qui rendront les avions de l'avenir plus éconergétiques, plus fiables et plus silencieux.

Document d'information

Octroi d'une contribution à Bombardier

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il fournirait 372,5 millions de dollars à Bombardier en contributions remboursables de programmes dans le cadre de deux projets : un soutien au développement de l'avion d'affaires Global 7000, au titre de l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD); et au développement de la gamme C Series, aux termes de programmes de contribution déjà en vigueur. À la suite de l'exécution d'ententes définitives, les contributions des programmes seront octroyées en plusieurs versements sur une période de quatre ans. La majorité des fonds est destinée au programme Global 7000. Ces contributions des programmes permettront de maintenir des emplois de haut calibre en conception, en ingénierie et en production à l'échelle du pays, alors que Bombardier continuera à travailler aux technologies et aux innovations qui définiront l'avenir de l'industrie de l'aérospatiale. Le programme de la C Series emploie directement quelque 2 000 personnes. Lorsqu'il entrera dans la phase de pleine production, le programme Global 7000 devrait employer directement quelque 3 000 personnes.

Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense

L'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD) a été lancée en 2007. Des contributions financières remboursables sont octroyées à des projets de R-D menés dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'espace, de la défense et de la sécurité. Les entreprises de toutes tailles peuvent profiter de l'ISAD pour innover en matière de produits, de services et de processus. Ce programme est géré par l'Office des technologies industrielles d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'ISAD a trois objectifs :

encourager les travaux de R-D stratégiques menant à l'innovation et à l'excellence dans les produits, services et processus nouveaux ou améliorés;

accroître la compétitivité des entreprises canadiennes qui oeuvrent dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense;

favoriser la collaboration entre les instituts de recherche, les universités, les collèges et le secteur privé.

Rôle de Bombardier au sein de l'industrie canadienne de l'aérospatiale

Bombardier est une entreprise canadienne avant-gardiste qui développe, met en marché et vend du matériel pour les aéronefs et les trains dans le monde entier. Bombardier, dont le siège se trouve à Montréal, emploie 66 000 personnes dans le monde, dont plus de 21 000 personnes au Canada. Cette entreprise est une figure de proue de l'industrie de l'aérospatiale de classe mondiale du Canada. Elle compte une chaîne d'approvisionnement et des travailleurs hautement qualifiés dans l'ensemble du pays, tout particulièrement dans la région de Toronto et dans la grappe aérospatiale de calibre mondial à Montréal. Bombardier Inc. est l'entreprise qui investit le plus en R-D au Canada depuis 2012.

En 2015, l'industrie de l'aérospatiale apportait une contribution de plus de 28 milliards de dollars au produit intérieur brut et représentait 211 000 emplois au Canada. Le secteur manufacturier en aérospatiale se classe au premier rang des investissements en R-D dans les industries de la fabrication, et il représente près de 30 % des investissements totaux en R-D dans ces industries.

Programme C Series de Bombardier

Depuis de nombreuses années, le gouvernement du Canada a une relation d'affaires avec Bombardier, une entreprise d'une grande importance pour le secteur canadien de l'aérospatiale. Le gouvernement a été l'un des premiers investisseurs dans les activités de R-D entourant la gamme C Series de Bombardier.

En mai 2005, le gouvernement du Canada a annoncé un premier appui à la C Series sous la forme d'une contribution remboursable de 350 millions de dollars. Les accords de contribution avec Bombardier ont été signés en 2008. Le gouvernement du Québec a accordé une contribution de 117 millions de dollars à ce programme, tandis que le gouvernement du Royaume-Uni a consenti un investissement de 123 millions de livres.

Les appareils de la C Series mettent de l'avant des technologies vertes conçues au Canada en fonction des principes de l'« éco-conception ». Comparativement aux autres appareils en production, la C Series offre plusieurs avantages : des coûts par siège-mille 18 % inférieurs; une diminution de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 ; une amélioration de 25 % des coûts de maintenance et une empreinte sonore jusqu'à quatre fois moindre. Bombardier a tenu compte des facteurs environnementaux aux étapes de la conception, de la fabrication, de l'exploitation et de la fin du cycle de vie des appareils. La gamme C Series est la première de l'industrie à obtenir une Déclaration environnementale de produit.

Les contributions additionnelles aux termes des programmes qui ont déjà octroyé des fonds destinés à la C Series permettront à Bombardier de poursuivre ses activités de conception de technologies novatrices et écologiques porteuses d'avenir.

Programme Global 7000 de Bombardier

La série Global 7000 est une nouvelle gamme d'avions d'affaires. Ces appareils possèdent la cabine la plus spacieuse et offrent le plus long rayon d'action dans le marché des appareils à ultra long rayon d'action. Ces appareils permettront aux clients de relier des villes clés plus rapidement et de voyager de manière plus efficace. Les activités de R-D liées au programme Global 7000 portent sur les caractéristiques technologiques qui permettront à la gamme Global de Bombardier d'offrir un rendement inégalé dans l'industrie.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 18:48 et diffusé par :