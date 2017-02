Mediagrif annonce les résultats de son troisième trimestre de l'exercice financier 2017







Faits saillants du troisième trimestre :

Revenus en hausse de 4 % pour atteindre 19,3 millions $;

BAIIA ajusté 1 de 7,1 millions $ ou 37 % des revenus;

de 7,1 millions $ ou 37 % des revenus; Résultat net de 4,0 millions $ (0,27 $ par action);

Flux de trésorerie de 5,1 millions $ générés par les activités opérationnelles.

Dividende trimestriel :

Déclaration du dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 17 avril 2017 aux actionnaires inscrits le 3 avril 2017.

LONGUEUIL, QC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre de l'exercice financier 2017. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.





RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS







Trois mois terminés les

31 décembre Neuf mois terminés les

31 décembre 2016 2015 2016 2015 (en milliers de dollars canadiens sauf les données par action -

non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) $ $ $ $ Revenus 19 267 18 541 57 742 54 203 BAIIA ajusté1 7 090 8 003 22 170 22 020 Résultat d'exploitation 5 178 6 619 16 868 17 853 Résultat net 3 985 4 851 12 263 13 360 Résultat par action (de base et dilué) 0,27 0,32 0,82 0,88 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 14 999 15 011 14 999 15 187















1 Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIRECTION

Richard Lampron, chef de l'exploitation de Mediagrif, a quitté ses fonctions au sein de l'entreprise en date du 6 février 2017. M. Lampron a su mettre son expertise de haut niveau et son dévouement au service de Mediagrif au cours des dernières années. Nous tenons tous à le remercier pour son apport et lui souhaitons un franc succès dans ses projets futurs. Claude Roy, chef de la direction, prendra en charge certaines des fonctions de Richard Lampron alors que Jean-Michel Stam, présentement vice-président, réseaux d'affaires électroniques, assumera des responsabilités accrues au sein des opérations à titre de vice-président, opérations canadiennes.

TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2017

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, les revenus ont atteint 19,3 millions $ en hausse de 4 % ou 0,7 million $ comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2016.

La croissance des revenus de ce trimestre est principalement attribuable à la poursuite de la croissance organique des platesformes InterTrade, MERX et BidNet. La récente acquisition de ASC a également contribué positivement aux revenus du trimestre, leurs services ayant été utilisés pour un montant de 1,4 million $. Cependant de ce montant seulement 1,2 million $ a été reconnu en tant que revenus, en raison de l'évaluation à la juste valeur des revenus différés à la date d'acquisition de ASC le 31 mai dernier. Les revenus de Jobboom et de LesPAC ont quant à eux diminué au cours du trimestre, principalement en raison d'une baisse dans les revenus publicitaires et d'ajustements dans les prix de nos offres de services afin de répondre aux conditions de marché.

Au cours du troisième trimestre, la Société a poursuivi ses investissements en technologie, en infrastructure, ainsi qu'en ventes et marketing, dans le but de saisir les opportunités de marché, de répondre aux environnements concurrentiels et de renforcer sa position dans ses domaines d'activités en croissance.

Le BAIIA ajusté a totalisé 7,1 millions $ ou 37 % des revenus comparativement à 8,0 millions $ ou 43 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2016.

Le résultat net a totalisé 4,0 millions $ (0,27 $ par action), comparativement à 4,9 millions $ (0,32 $ par action) au cours du troisième trimestre de l'exercice 2016. Le résultat net du troisième trimestre de l'exercice 2017 inclut un gain de change sur les actifs libellés en dollars US de 0,2 million $ comparativement à un gain de 0,5 million $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2016.

NEUF PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2017

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017, les revenus ont atteint 57,7 millions $ comparativement à 54,2 millions $ au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2016.

Le BAIIA ajusté a totalisé 22,2 millions $ ou 38 % des revenus comparativement à 22,0 millions $ ou 41 % des revenus au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2016.

Le résultat net a totalisé 12,3 millions $ (0,82 $ par action), comparativement à 13,4 millions $ (0,88 $ par action) au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2016. Le résultat net des neuf premiers mois de l'exercice 2017 inclut un gain de change sur les actifs libellés en dollars US de 0,5 million $ comparativement à un gain de 1,1 million $ au cours des neuf premiers mois correspondant de l'exercice 2016.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017, les activités opérationnelles ont généré 15,5 millions $ de flux de trésorerie comparativement à 16,3 millions $ au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2016. La Société a utilisé une partie de ces fonds et les fonds disponibles de la facilité de crédit afin de procéder à l'acquisition de ASC et également couvrir les acquisitions en immobilisations. La Société a également versé des dividendes pour un montant de 4,5 millions $ au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017.

Au 31 décembre 2016, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 11,5 millions $ ainsi que d'un montant de 44,8 millions $ disponible sur sa facilité de crédit de 80,0 millions $.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le conseil d'administration de Mediagrif a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 17 avril 2017 aux actionnaires inscrits le 3 avril 2017.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET

Le BAIIA ajusté correspond au résultat avant intérêts, impôts, amortissements, gain (perte) de change et autres revenus (charges) tel que calculé historiquement par la Société.



en milliers de dollars canadiens Trois mois terminés les

31 décembre Neuf mois terminés les

31 décembre 2016 2015 2016 2015 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants $ $ $ $ Résultat net 3 985 4 851 12 263 13 360

Charge d'impôts sur le résultat 1 168 1 966 4 284 5 025

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 644 517 1 891 1 489

Amortissement des actifs incorporels d'acquisition 1 268 875 3 573 2 650

Amortissement des frais de financement reportés 10 - 30 -

Amortissement de l'avantage incitatif reporté (32) (37) (252) (113)

Gain de change (236) (453) (519) (1 065)

Intérêts sur la dette à long terme 283 223 729 617

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles - - 171 (4)

Perte sur disposition d'actifs incorporels - 61 - 61 BAIIA ajusté 7 090 8 003 22 170 22 020

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes Web et mobiles reconnues dont Jobboom, LesPAC, Réseau Contact, MERX, ASC, InterTrade, Carrus et BidNet. Les solutions de commerce électronique de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

En plus de fournir des calculs des résultats selon les IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation et le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (« BAIIA ajusté ») comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation et le BAIIA ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les IFRS. Les IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le BAIIA ajusté est présenté dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

