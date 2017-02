Bibby-Ste-Croix a reçu sa cote ''T'' pour la fonte - Idéal pour les stationnements







STE-CROIX, Québec, le 7 février 2017 /CNW/ - Bibby-Ste-Croix, manufacturier canadien de premier ordre de tuyaux et raccords en fonte pour les systèmes sanitaires et d'évents (DWV) est fière d'annoncer sa nouvelle certification coupe-feu CAN / ULC-S115 2 heures FT par pénétration, homologuée par la firme Intertek.

« Ce produit homologué CAN / ULC-S115 2 heures FT est une solution simple et économique qui normalise la méthode d'installation et permet aux entrepreneurs de gagner du temps » a déclaré Tom Leonard, Président de Bibby-Ste-Croix. « En suivant les étapes d'installation, l'isolation peut maintenant être faite sur le dessus de la dalle avec beaucoup moins de travail et de matériel »; dans un stationnement souterrain, l'entrepreneur n'aura donc plus à monter dans une échelle ou sur une plate-forme d'un chariot élévateur pour isoler le tuyau sous la dalle. »

Avec cette nouvelle homologation, il n'est plus nécessaire pour les entrepreneurs ou les ingénieurs d'envisager l'installation d'un système toxique de tuyauterie de plastique, lequel pourrait être nocif pour la santé des gens dans les cas d'incendie. La fonte est un produit de construction non combustible, durable et qui ne brûlera pas ou ne fondra pas en cas d'incendie. De plus, ce produit homologué réduit la nécessité de systèmes de gicleurs qui sont nécessaires lorsqu'une tuyauterie de plastique est installée, ce qui diminue les coûts d'installation, contrairement à un système en PVC.

À propos de Bibby-Ste-Croix

Bibby-Ste-Croix possède deux fonderies situées dans la province de Québec. Bibby-Ste-Croix (Ste-Croix de Lotbinière) emploie plus de 400 membres dédiés, entre autres, à la fabrication de tuyaux et de raccords en fonte utilisés dans les systèmes de drainage sanitaire et d'évent (DWV). De plus, Fonderie Laperle (St-Ours) emploie 100 membres pour la fabrication de produits municipaux utilisés par les municipalités pour leurs systèmes de distribution d'eau et leurs pièces de voirie en fonte. Fondée en 1921, Bibby-Ste-Croix est une compagnie privée et en 2016 elle célébrait ses 95 ans de fondation. Chaque année, Bibby récupère des milliers de tonnes de rebuts de fonte pour la fabrication de ses produits destinés au marché de la construction industrielle, commerciale, institutionnelle et résidentielle. Les produits Bibby sont également recyclables à près de 100%, ce qui réduit la demande sur les sites d'enfouissement. Pour plus d'informations, visitez www.Bibby-Ste-Croix.com.

À propos de McWane - McWane, Inc. Est une entreprise familiale, basée à Birmingham, Alabama qui possède des entreprises à travers les États-Unis et le monde entier. McWane est toujours le chef de file en matière d'approvisionnement en eau potable propre et sécuritaire dans le monde, tout en se concentrant sur la fabrication sécuritaire et écologique de ses produits. Pour plus d'informations, visitez www.mcwane.com.

