Tembec annonce la nomination d'un nouvel administrateur

MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Tembec (la « Compagnie ») est heureuse d'annoncer la nomination de Pierre Gignac au conseil d'administration de la Compagnie. Monsieur Gignac se joint au conseil d'administration de la Compagnie, fort d'une vaste expérience internationale et d'une grande expertise en gestion de risques d'entreprise, en gouvernance d'entreprise, en responsabilité sociale d'entreprise, ainsi qu'en finances. Monsieur Gignac a précédemment occupé les postes de vice-président de la gestion des risques d'entreprise et agent principal des risques à Exportation et développement Canada (« EDC »), de président intérimaire et directeur général intérimaire d'EDC du 3 juin 2013 à février 2014, ainsi qu'un large éventail de postes importants à EDC depuis son arrivée à cette société d'État en 1999. EDC est l'agence de crédit à l'exportation du Canada et fournit des solutions de financement et d'assurances locales et internationales pour aider les entreprises canadiennes de toutes tailles à poursuivre leurs possibilités d'affaires internationales.

Depuis le 23 février 2016, monsieur Gignac est membre indépendant du conseil d'administration d'Orbite Technologies inc. Monsieur Gignac détient les titres de Fellow de la Société des actuaires, Fellow de l'Institut canadien des actuaires, et d'analyste financier agréé (CFA). Il est un diplômé du Senior Executive Program de l'Université Columbia ainsi que de l'Université Laval de Québec.

Monsieur Gignac occupera le siège de monsieur Michel Dumas, qui conserve ses fonctions de vice-président exécutif, Finances et chef des finances de la Compagnie.

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers - bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités - et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Inscrite au TSX (TMB), Tembec exploite des usines principalement au Canada et en France, compte quelque 3 000 employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars.

