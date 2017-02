Les meilleures entreprises irlandaises récompensées lors d'un événement exclusif à Dublin







DUBLIN, February 7, 2017 /PRNewswire/ --

Les meilleures entreprises d'Irlande ont été récompensées hier soir, à l'occasion d'un événement exclusif qui s'est déroulé à la résidence de l'ambassadeur britannique à Dublin, dans le cadre des European Business Awards parrainés par RSM.

Les 17 entreprises ont été choisies par un jury indépendant composé de chefs d'entreprise et d'universitaires de haut rang pour être les « champions nationaux » de la plus grande compétition d'entreprises d'Europe.

Au cours de cet événement, les participants ont eu la possibilité de s'entretenir avec des entreprises renommées et d'écouter les conférenciers invités s'exprimer, notamment Robin Barnett CMG, ambassadeur britannique en Irlande, ainsi que Julian Caplin de RSM Ireland.

Robin Barnett CMG, ambassadeur britannique, a déclaré : « Je suis ravi d'avoir pu accueillir cet événement célébrant le succès des 17 organisations sélectionnées pour représenter l'Irlande en tant que champions nationaux dans la première phase des European Business Awards. Les candidats irlandais serviront de modèle à d'autres entreprises à travers leur impressionnant niveau d'innovation, de détermination et de réussite. Je suis certain que ces entreprises continueront de croître et contribueront à favoriser d'excellentes opportunités commerciales, non seulement avec le Royaume-Uni et l'Europe, mais avec le monde entier. »

RSM, principal sponsor de la compétition, est le sixième plus grand réseau d'entreprises indépendantes d'audit, de fiscalité et de conseil au monde, et apporte son soutien aux European Business Awards depuis leur création.

Julian Caplin, de RSM Ireland a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir pu célébrer ce formidable succès avec les vainqueurs d'hier soir. En tant que défenseur des petites et moyennes entreprises, RSM Ireland s'efforce de soutenir les sociétés entrepreneuriales. Nous reconnaissons l'importance des European Business Awards pour offrir à ces vainqueurs une plateforme européenne leur permettant de construire des relations et de collaborer. »

Par ailleurs, tous les champions nationaux prennent actuellement part au vote du public, qui est ouvert depuis le 9 janvier à l'adresse http://www.businessawardseurope.com. Les vainqueurs de chaque catégorie et le grand gagnant du vote du public seront annoncés lors du gala final, en mai 2017.

Les European Business Awards ont été créés pour favoriser le développement d'un milieu d'affaires plus solide et plus prospère à travers l'Europe. Cette année, ils ont vu participer plus de 33 000 entreprises de 34 pays différents.

Pour de plus amples informations sur les champions nationaux et les European Business Awards, rendez-vous à l'adresse http://www.businessawardseurope.com ou http://www.rsm.global.

À propos des European Business Awards :

L'objectif premier des European Business Awards est de soutenir le développement d'un milieu d'affaires plus robuste et plus performant à travers l'Europe.

Pour tous les citoyens européens, la prospérité et les systèmes sociaux et de santé dépendent de la capacité des entreprises à créer un milieu d'affaires encore plus robuste, innovant, performant, international et éthique ; un milieu d'affaires qui soit le coeur même d'une économie de plus en plus mondialisée.

Le programme European Business Awards poursuit trois objectifs au profit du milieu d'affaires européen :

? Célébrer et soutenir la réussite des individus et des entreprises

? Offrir et promouvoir des exemples d'excellence à suivre par le milieu d'affaires

? Stimuler le débat sur des sujets clés au sein du milieu d'affaires européen

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 10e édition. Cette année, ils ont vu participer plus de 33 000 entreprises de 34 pays différents. La compétition de l'an passé a comptabilisé plus de 227 000 votes du public à travers l'Europe. Les sponsors et les partenaires de la compétition incluent RSM, ELITE et PR Newswire.

http://www.businessawardseurope.com.

À propos de RSM :

RSM est le sixième plus grand réseau d'entreprises indépendantes d'audit, de fiscalité et de conseil, englobant plus de 120 pays, 793 bureaux et 41 200 personnes dans le monde. Au total, les honoraires du réseau se chiffrent à 4,8 milliards de dollars américains.

RSM est le principal sponsor et le défenseur des entreprises des European Business Awards, et sa mission consiste à promouvoir l'excellence commerciale et à récompenser le génie entrepreneurial.

RSM est membre du Forum of Firms, avec pour objectif partagé de promouvoir des normes de qualité élevées et uniformes en matière de pratiques financières et d'audit à travers le monde.

RSM est la marque utilisée par un réseau de sociétés de comptabilité et de conseil indépendantes qui exercent pour leur propre compte. RSM International Limited ne fournit pas directement des services de comptabilité et de conseil. Les entreprises membres partagent une vision des services professionnels de haute qualité, aussi bien sur leur marché national que pour répondre à la demande de services professionnels de leurs clients à l'international. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme complet visant à partager les meilleures pratiques et à donner plus d'opportunités de croissance aux entreprises à forte croissance, en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme innovant basé sur une formation exclusive et un modèle de tutorat, bénéficiant d'un accès au milieu des affaires et à la communauté financière. Son objectif est de préparer les entreprises pour leur prochaine phase de croissance et d'investissement.

Pour de plus amples informations sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, rendez-vous sur le site :

http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le premier fournisseur mondial de communiqués de presse et d'outils de communication d'entreprise permettant à ses clients de diffuser des informations et des contenus riches. Nous diffusons les contenus de nos clients à travers les canaux traditionnels, numériques et les réseaux sociaux en temps réel avec un suivi et des rapports entièrement exploitables.

Fort du plus grand réseau de distribution et d'optimisation de contenus multicanal et multiculturel au monde et d'une suite complète d'outils et de plateformes de workflow, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir chaque occasion, où qu'elle se présente. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations sur PR Newswire, rendez-vous à l'adresse http://www.prnewswire.co.uk

