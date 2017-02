Le Conservatoire de musique de Québec présente le tout premier Festival de musique classique de Québec







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Québec, en collaboration avec l'École de musique l'Arquemuse, l'École de musique des Cascades de Beauport, le Centre musical Uni-Son, l'École de violon Julie Gagnon, l'École de musique Jésus-Marie de Lévis et la Société musicale Claude Létourneau, est heureux d'annoncer la création du premier Festival de musique classique de Québec.

Cet événement, qui est non compétitif et entièrement gratuit, se déroulera les 18 et 19 mars 2017 au Conservatoire de musique de Québec, au 270, rue Jacques-Parizeau, dans l'édifice du Grand Théâtre de Québec. Le Festival est ouvert à tous les jeunes instrumentistes et chanteurs de la grande région de Québec de niveau primaire, secondaire et collégial.

Le premier objectif du Festival est d'offrir aux jeunes musiciens la chance de présenter leur répertoire devant un jury formé de professeurs de différentes écoles de musique de la région de Québec. Chacun des participants recevra des commentaires écrits qui se veulent constructifs et stimulants. Le Festival a également comme objectif de soutenir les jeunes dans leur développement et de les encourager à persévérer dans leur cheminement en musique.

Les jeunes pourront s'inscrire selon 3 catégories d'âge, comportant chacune une limite de temps d'exécution. L'âge des participants en date du 1er janvier 2017 déterminera la catégorie dans laquelle ils pourront s'inscrire. Ils pourront se présenter en solo, en ensemble ou en groupe de musique de chambre.

7 à 10 ans, maximum 5 minutes | 11 à 15 ans, maximum 8 minutes | 16 à 19 ans, maximum 12 minutes

L'inscription au Festival est complètement gratuite. Les participants doivent obligatoirement compléter le formulaire d'inscription avant le 6 mars 2017 à l'adresse suivante : cmadq.quebec/festivalmusiqueCMQ.

On y retrouvera également l'ensemble des informations sur le déroulement du Festival.

Dans le cas où les pièces présentées nécessitent un accompagnement au piano, il est de la responsabilité du participant d'avoir son propre pianiste-accompagnateur. Une liste de noms pourra être disponible sur demande.

« Je suis heureux que ce nouveau festival voie le jour grâce à la collaboration de différents établissements d'enseignement de la musique, engagés tous ensemble dans une cause commune, celle d'alimenter la passion et la persévérance des jeunes musiciens de la région. Le Conservatoire de musique de Québec se fera un point d'honneur d'accueillir les participants dans une ambiance festive, chaleureuse et sécurisante. Bienvenue à tous! », déclare Louis Dallaire, directeur.

Festival de musique classique de Québec

samedi 18 et dimanche 19 mars

Conservatoire de musique de Québec | 270, rue Jacques-Parizeau, Québec

Inscription en ligne gratuite, date limite : 6 mars 2017

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Depuis sa création, le Conservatoire de musique de Québec a formé des centaines de musiciens professionnels, et continue de le faire, en leur donnant une solide expérience de la scène. Il présente chaque année une programmation de plusieurs récitals et concerts, de même que des cours de maître. Suivez-le également sur Facebook.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 17:04 et diffusé par :