Adoption du rapport Bouchard-Taylor - Philippe Couillard rejette la main tendue de François Legault

QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - «?Je propose de nous limiter aux recommandations du rapport Bouchard-Taylor, qui fait l'objet d'un large consensus au Québec. C'est une position rassembleuse, qui nous permettrait d'avancer tous ensemble?». Tel est le compromis lancé, mardi, au premier ministre Philippe Couillard par le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault.

Pour faciliter l'adoption du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse, comme l'a réclamé la semaine dernière Philippe Couillard dans la foulée du tragique attentat terroriste de Québec, la CAQ est prête à faire un compromis et à reporter aux prochaines élections sa demande d'inclure l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants. Aussitôt formulée, cette proposition a été rejetée par M. Couillard.

«?Le Québec doit être ouvert à toutes les religions, mais il doit aussi encadrer le port de signes religieux pour qu'on puisse mieux vivre ensemble, peu importe nos croyances religieuses. La CAQ estime que les personnes en autorité, incluant les enseignants, ne devraient pas pouvoir porter de signes religieux. Cependant, la situation actuelle appelle au compromis. J'ai entendu l'appel du premier ministre d'adopter rapidement le projet de loi sur la neutralité religieuse. On doit agir de façon responsable et on doit s'élever au-dessus des positions de chacun des partis. J'ai posé un geste de compromis en retirant ma demande d'interdire les signes religieux pour les enseignants. Pourquoi le premier ministre ne peut pas en faire autant et accepter qu'on applique la recommandation du rapport Bouchard-Taylor, qui visait uniquement les magistrats et procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison, le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale???» a déclaré François Legault.

Le chef caquiste a poursuivi en indiquant que le rôle de tout gouvernement responsable est d'envoyer un signal clair sur la laïcité et la neutralité de l'État. Or, le rapport des commissaires Bouchard-Taylor, déposé il y a près de dix ans, est rassembleur en plus de recueillir un large consensus au Québec. «?On est tous capables de dire qu'on tend la main, qu'on démontre de l'ouverture, qu'on veut élever le niveau du débat. Le réel défi, c'est de poser un geste concret pour prouver le sérieux de nos intentions. Cet enjeu peut être réglé de façon sereine. On a besoin de trouver un compromis pour le bien commun et le rassemblement des Québécois. La CAQ est prête à faire un compromis. Est-ce que le premier ministre est prêt à faire de même?? La balle est maintenant dans le camp de Philippe Couillard?», a conclu le député de l'Assomption.

