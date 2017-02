IAMGOLD obtient des garanties sur sa facilité de crédit existante pour un total de 250 millions $







Tous les montants sont exprimés en dollars américains et sont non audités, sauf indication contraire.

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'à ce jour, un syndicat de prêteurs garantit la facilité de crédit existante de la Société pour un total de 250 millions $ (la « Facilité générale »). Le syndicat, dirigé par la Banque Nationale du Canada et la Deutsche Bank, comprend la succursale canadienne de Citibank Amérique du Nord, Ressources Québec inc. et Morgan Stanley Senior Funding Inc. Dans le cadre de la facilité modifiée, des partenaires financiers canadiens se joignent au syndicat bancaire de la Société, soit la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion et Exportation et développement Canada.

« IAMGOLD possède un excellent état de la situation financière. Elle disposait, à la fin de l'exercice 2016, d'environ 750 millions $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et en trésorerie affectée dépassant les 489 millions $ en obligations de la Société qui viennent à échéance en octobre 2020, a déclaré Carol Banducci, première vice-présidente et chef de la direction financière. Les garanties supplémentaires des prêteurs annoncées aujourd'hui totalisant 80 millions $ viennent accroître les liquidités de la Société, portant sa facilité de crédit à 250 millions $. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Veuillez noter :

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

