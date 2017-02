Conclusion de la ronde de consultations menée par le gouvernement du Canada sur la façon de rendre le Canada plus accessible pour les personnes handicapées.







Les innovantes consultations nationales du gouvernement du Canada sur l'accessibilité visant à appuyer la préparation de la nouvelle loi prévue sur l'accessibilité se termineront en février.

GATINEAU, QC, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Au cours des cinq derniers mois, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques partout au Canada dans le cadre du processus de consultation visant à orienter l'élaboration de la loi fédérale prévue sur l'accessibilité. La ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, dirige des discussions sur les obstacles à l'accessibilité auxquels sont confrontés les Canadiens dans leur vie quotidienne.

Depuis le lancement des consultations, la ministre Qualtrough a reçu les commentaires des Canadiens et des intervenants par l'entremise de milliers d'observations envoyées en ligne et de séances en personne tenues dans 17 villes, et ce, dans toutes les provinces et tous les territoires. Le gouvernement du Canada a également tenu des tables rondes avec les intervenants de partout au pays et a mobilisé plus de 100 organisations partenaires qui organisent des activités de consultation complémentaires ou qui y participent.

Le 8 février 2017, le gouvernement du Canada tiendra une dernière séance en personne au Chelsea Hotel de Toronto, de 16 h à 19 h 30, pour demander aux Canadiens ce qu'un Canada accessible signifie pour eux.

La consultation publique se poursuivra en ligne sur le site Canada.ca/Canada-accessible jusqu'au 28 février 2017.

Tous les Canadiens sont invités à participer à la consultation en assistant à une séance près de chez eux ou en répondant au questionnaire en ligne. Vous trouverez des renseignements supplémentaires et un lien vers le questionnaire à l'adresse suivante : Canada.ca/Canada-accessible.

« Ce processus de consultation est une occasion incroyable qui aura une incidence historique sur des millions de Canadiens handicapés. Je suis enthousiaste à l'idée d'élaborer les nouvelles dispositions de la loi prévue sur l'accessibilité qui favorisera l'égalité des chances et accroîtra l'inclusion et la participation des personnes handicapées à un Canada réellement accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Citations choisies provenant des consultations menées à l'échelle nationale

« Je suis très heureuse de participer aux discussions sur l'accessibilité. Il s'agit de la première réunion publique à laquelle je peux participer avec mon fils. Cela a été novateur et les ressources étaient présentes -- il y avait des interprètes et du sous-titrage en temps réel! L'expérience a été très intéressante. »

- Sandy Kownak, Nunavut Deaf Society

« Je me réjouis que nous puissions discuter et exprimer nos préoccupations à Regina en ce qui concerne l'accessibilité dans tous les aspects de la vie. L'accessibilité est essentielle pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. »

- Georgina Heselton, présidente provinciale et locale du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada

« Cela a été un véritable honneur de prendre part à la discussion d'aujourd'hui à Edmonton. Je suis convaincu que les Edmontoniens ont été entendus haut et fort. L'optimisme et l'enthousiasme à l'égard de la mise en oeuvre d'une loi sur l'accessibilité étaient incroyables et inspirants. Ce sont à des moments comme ceux-là, inscrits dans l'histoire, auxquels nous pourrons un jour repenser et dont nous pourrons être fiers. »

- Zachary Weeks, coordonnateur des communications, Lésions Médullaires Alberta

« Les séances de consultation au sujet de la loi prévue sur l'accessibilité tenues à Moncton ont servi de forum très utile pour les intervenants communautaires et les représentants du secteur privé. Ces derniers ont pu discuter des enjeux entourant les obstacles actuels à l'inclusion des citoyens handicapés, et de la façon d'encadrer la législation sur l'accessibilité en vue de fournir un mécanisme qui permettra l'élaboration de normes nationales et leur respect, afin de répondre aux besoins des citoyens vivant avec différents handicaps. »

- Randy Dickinson, coprésident de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées

« C'est incroyable de voir les personnes handicapées de Montréal se réunir et de faire part de leurs points de vue. C'est la première fois que je vois un si grand nombre de personnes vivant avec diverses incapacités dans la même pièce pour parler de l'accessibilité. C'est formidable de constater que ces consultations se déroulent dans plusieurs villes d'un bout à l'autre du Canada, car elles permettent aux personnes handicapées de se faire entendre. »

- Luca « Lazylegz » Patuelli - danseur de Hip Hop, champion communautaire pour les personnes handicapées

« Agir à titre de champion communautaire pour les personnes handicapées a été une expérience d'humilité qui m'a donné une occasion unique d'entendre les personnes de notre province qui vivent avec une incapacité, autant autochtones que non autochtones. Les participants ont fait part de leurs expériences, de leurs priorités actuelles, de leurs frustrations et ont proposé des solutions tout en manifestant leur soutien à l'égard de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une nouvelle loi sur l'accessibilité au Canada. »

- Stephen G. Lytton, directeur général, British Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS)

Les Canadiens sont invités à participer aux consultations en visitant le site Canada.ca/Canada-Accessible.

Environ 14 % des Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré avoir une incapacité qui restreint leurs activités quotidiennes. Environ 411?600 Canadiens handicapés en âge de travailler ne travaillent pas alors que leur incapacité ne les en empêche pas?; près de la moitié de ces travailleurs potentiels possèdent un diplôme d'études postsecondaires.

De nombreux Canadiens handicapés ou ayant une limitation fonctionnelle font face à des obstacles avec lesquels les autres Canadiens n'ont pas à composer lorsqu'il est question d'accéder à des immeubles et à des services du gouvernement du Canada et d'organismes sous réglementation fédérale. Par exemple, entre 2011 et 2015, les plaintes liées à une incapacité représentaient un peu plus de la moitié des plaintes pour discrimination reçues par la Commission canadienne des droits de la personne. Sur ce nombre, au moins 6 % portaient sur des questions liées à l'accessibilité des services.

Consulter les Canadiens au sujet d'une loi prévue sur l'accessibilité

Consultations pour orienter la création d'une loi sur l'accessibilité

L'honorable Carla Qualtrough, la première personne à occuper le poste de ministre canadienne des Sports et des Personnes handicapées, s'est vu confier par le premier ministre, avec l'appui du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, la direction d'un processus de mobilisation des intervenants, notamment les Canadiens handicapés, les provinces, les territoires et les municipalités, dans le but d'orienter la loi prévue visant à transformer la manière dont le gouvernement du Canada gère la question de l'accessibilité.

La dernière consultation publique en personne aura lieu à l'endroit suivant :

Toronto, Ontario / le 8 février 2017 (de 16 h à 19 h 30 heure normale de l'Est)

Chelsea Hotel de Toronto

33, rue Gerrard Ouest

Toronto (Ontario) M5G 1Z4

Salle : Churchill Ballroom

Ceux et celles qui souhaitent s'inscrire à l'avance afin de participer à l'une de ces séances en personne ou nous informer de leurs besoins en matière d'accessibilité peuvent communiquer avec le Bureau de la condition des personnes handicapées :

Téléphone : 1-844-836-8126

ATS : 819-934-6649

Télécopieur : 819-953-4797

Courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca

ATS : 819-934-6649

Télécopieur : 819-953-4797

Courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Adresse postale :

Consultation -- Loi fédérale sur l'accessibilité

À l'intention du Bureau de la condition des personnes handicapées

Emploi et Développement social Canada

105, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage, sac 62

Gatineau (Québec) K1A 0J9

À ce jour, des consultations publiques en personne et des discussions avec les intervenants ont eu lieu dans les villes suivantes :



St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Halifax (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Moncton (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Québec (Québec)

Montréal (Québec)

Ottawa (Ontario)

(Ontario) Thunder Bay (Ontario)

(Ontario) Winnipeg ( Manitoba )

( ) Regina ( Saskatchewan )

( ) Calgary ( Alberta )

( ) Edmonton ( Alberta )

( ) Vancouver (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Victoria (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Iqaluit (Nunavut)

(Nunavut) Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

(Territoires du Nord-Ouest) Whitehorse ( Yukon )

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les séances en personne et les dates, et pour participer à la consultation en ligne, visitez le site Canada.ca/Canada-Accessible.

