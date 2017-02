Le Québec présent lors de l'assermentation du nouveau président haïtien Jovenel Moïse







PORT-AU-PRINCE, Haïti, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En cette importante journée pour la démocratie haïtienne, le Gouvernement du Québec offre au nouveau président d'Haïti, M. Jovenel Moïse, son appui et ses voeux de succès dans l'accomplissement de l'important mandat que lui a confié son peuple. La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, est présentement sur place, à Port-au-Prince, afin de représenter le Gouvernement du Québec aux cérémonies officielles d'assermentation du président d'Haïti.

Le bon déroulement de la journée du scrutin du 20 novembre 2016 ayant mené à l'élection du nouveau président a été salué par bon nombre d'observateurs externes, parmi lesquels la mission d'observation de l'Organisation des États américains (OÉA) et la mission d'information et de contacts de la Francophonie. Mentionnons que la ministre Anglade a également rencontré hier en fin de journée des représentants de la Chambre de commerce et d'industries haïtiano-canadienne et de la Chambre de commerce des femmes entrepreneures d'Haïti.

Citation :

« Je suis honorée de représenter le Québec lors des cérémonies entourant l'assermentation du nouveau président d'Haïti. C'est l'occasion de souligner notre attachement profond envers ce pays de la Francophonie et sa population. Les collaborations internationales comme celles que nous entretenons avec Haïti représentent de précieux leviers de développement économique et social réciproquement bénéfiques, et nous devons continuer d'ouvrir nos horizons pour que d'autres partenariats porteurs voient le jour. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Faits saillants de la relation Québec-Haïti :

- Le Québec entretient une relation privilégiée avec Haïti sur plusieurs plans, notamment la culture, l'enseignement, la coopération internationale, gestion publique, etc.

- Le Québec appuie Haïti dans le renforcement de sa gouvernance et de ses institutions depuis de nombreuses années.

- La relation entre le Québec et Haïti repose sur des liens durables, tel qu'en témoignent les nombreux organismes québécois présents en Haïti depuis plusieurs décennies.

- La communauté haïtienne du Québec, formée de plus de 120 000 personnes, est importante, influente et bien représentée sur le plan associatif. Elle contribue à l'approfondissement de ces liens.

- Haïti est un pays prioritaire de l'action internationale du Québec, notamment au chapitre de la solidarité internationale.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 28 représentations dans 15 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

- Facebook : https://www.facebook.com/MRIQuebec/

- Twitter : https://twitter.com/MRIF_Quebec

- LinkedIn : http://bit.ly/1lSqqTn

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 16:36 et diffusé par :