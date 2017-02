Triple triomphe pour Kia aux prix iF Design Awards 2017







Un prix « iF Design Award » pour l'Optima Sportswagon, le Niro et la nouvelle Rio

Ce tour du chapeau porte le nombre total de prix iF product design awards à 12

La toute nouvelle Rio en vente en Europ au cours du T1

SÉOUL, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Kia a remporté trois prestigieux prix iF Design Awards pour le design exceptionnel de ses plus récents véhicules. Le multisegment hybride Niro, l'Optima Sportswagon et la toute nouvelle Rio supermini ont tous reçu des prix.

2017 est la huitième année consécutive où Kia reçoit au moins un prix iF Design Award. Le récent tour du chapeau du constructeur automobile porte son nombre total de modèles primés iF à 12.

Le président de Kia Motors Corporation et le directeur de la conception Peter Schreyer a commenté : « Ces récents prix iF Awards récompensent notre excellente équipe de design mondiale. Les trois modèles, pour lesquels les centres de design Kia en Corée, en Allemagne et aux États-Unis ont collaboré étroitement, sont très importants pour notre marque. Avec le Niro et l'Optima Sportswagon, Kia a percé de nouveaux secteurs du marché, et s'est forgée une position distincte dans les deux segments avec un design innovateur et attrayant. Avec la Rio de nouvelle génération, nous avons donné à l'un de nos véhicules les plus vendus dans le monde un caractère considérablement renouvelé et plus mature. »

Le Kia Niro combine les avantages pratiques et l'esthétique d'un multisegment compact avec une apparence profilée, ce qui le distingue des modèles hybrides de conception plus conservatrice et lui donne une présence unique à titre de premier multisegment hybride au monde.

L'Optima Sportswagon, toute première familiale de segment D de Kia, conçue exclusivement pour le marché européen, offre un super design extérieur et un intérieur de haute qualité, avec la dose supplémentaire de commodité et de style d'une familiale.

Le troisième modèle Kia récompensé en 2017, la toute nouvelle Rio, qui sera disponible au cours du présent trimestre en Europe, offre aux acheteurs un nouveau design audacieux ainsi qu'un habitacle moderne et efficacement pensé avec les plus récentes technologies d'infodivertissement et de sécurité. Le capot plus long et le pilier C plus vertical donnent à la nouvelle voiture une posture plus significative et agressive, avec un tableau de bord axé sur le conducteur qui procure un design innovateur et ergonomique.

Le prix iF Design Award 2017 : plus de 5 500 produits présentés par 59 pays

Depuis son lancement en 1953, le prix annuel iF Design Award est l'un des plus importants prix pour l'excellence en design dans le monde entier. Ce prix doit ses origines aux expositions de produits « Formgerechte Industrie­erzeugnisse » (bon design industriel) initiées par le salon de Hanovre, et est maintenant considéré comme l'une des plus grandes compétitions du design dans le monde.



L'iF Design Award est présenté dans sept disciplines (Produit, Emballage, Communication et Conception de services, Architecture, Design intérieur et Concepts professionnels). Les nouveaux modèles Kia ont été honorés dans la catégorie Conception de produit. En 2017, des entreprises issues de 59 pays ont présenté 5 575 designs devant être jugés par un jury indépendant et international de 58 experts en design.



La cérémonie de présentation officielle pour les prix iF Design Awards 2017 aura lieu le 10 mars 2017 au BMW Welt, à Munich. Une sélection des produits gagnants sera présentée à l'exposition iF Design de HafenCity à Hambourg. De plus, on peut voir tous les gagnants sur le site Web www.ifdesign.de et aussi avec l'application iF Design pour téléphones intelligents.

