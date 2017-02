Traverse de l'île-Verte - Fin du transport par hélicoptère

QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec informe sa clientèle que le service de transport par hélicoptère, reliant Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte) et Cacouna, effectuera ses dernières traversées...

Un prix « iF Design Award » pour l'Optima Sportswagon, le Niro et la nouvelle Rio Ce tour du chapeau porte le nombre total de prix iF product design awards à 12 La toute nouvelle Rio en vente en Europ au cours du T1 SÉOUL, le 7 févr. 2017 /CNW/...