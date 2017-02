Ergoresearch poursuit sa croissance par l'entremise de sa bannière Équilibre en ajoutant de nouveaux services en soin du sommeil







LAVAL, QC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Supportée par Ergoresearch Ltd (TSXV: ERG), la bannière Équilibre - le plus grand réseau d'orthésistes au Québec - étend son offre et propose maintenant des services en soins du sommeil. Cet ajout vient renforcer l'offre multidisciplinaire du groupe composé d'orthésistes-prothésistes, de kinésiologues et de thérapeutes en réadaptation physique, et dont la mission est de faire bouger le monde. « Grâce à une équipe dévouée d'inhalothérapeutes et les plus récentes technologies, nous sommes fiers de proposer un service de première qualité qui s'arrime avec nos valeurs. Bien dormir est essentiel pour notre bien-être et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la santé des gens », mentionne Sylvain Boucher, président et chef de la direction.

Annie Turcotte, une inhalothérapeute oeuvrant dans le domaine depuis plus de 15 ans, dirige cette nouvelle sphère d'activités sous l'appellation Apnée Équilibre. L'équipe travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec des pneumologues expérimentés. Disponible pour le moment dans quatre cliniques situées dans la région de Québec, soit Lévis, Saint-Nicolas, Loretteville et Ste-Foy, l'objectif fixé est d'étendre ce nouveau service à l'ensemble du réseau, en commençant par Montréal et les environs, dès ce printemps.

Les besoins pour les soins du sommeil sont de plus en plus en demande : « Les troubles de sommeil touchent plus de 10% de la population en général, mais ils sont encore sous-diagnostiqués. Nous constatons donc un besoin important pour ces services et nous y voyons une belle opportunité pour développer ce créneau en croissance » précise Monsieur Boucher.

À propos d'Ergoresearch

Ergoresearch est une compagnie canadienne qui conçoit et effectue la mise au point de systèmes à la fine pointe de la technologie, destinés au marché orthopédique. Elle est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ERG. La Société, qui détient un portefeuille de brevets dans le domaine de l'orthopédie et de la bionique humaine, est un chef de file dans la fabrication d'orthèses de spécialité sur mesure. Ergoreseach a également développé le plus important réseau de cliniques d'orthèses au Québec sous la bannière Équilibre, avec plus de 70 cliniques et points de service partout au Québec.

À propos d'Équilibre

Équilibre - Orthèses et biomécanique, est le plus grand réseau d'orthésistes au Québec et propose des solutions en appareils biomécaniques. Propulsé par un important volet innovation et la compétence de professionnels de la santé, Équilibre a pour mission de faire bouger le monde en soulageant la douleur, réhabilitant la fonction motrice et optimisant la performance. Équilibre est maintenant présent à travers tout le Québec grâce à 70 cliniques et points de services.

