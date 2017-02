Programme Québec ami des aînés - Dominique Vien annonce une aide financière de 149 668$ à un organisme de la MRC des Etchemins







SAINT-MALACHIE, QC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir des initiatives locales et régionales visant à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées et à favoriser leur participation sociale, une aide financière de 149 668 $ est octroyée à la Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins dans le cadre du programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions communautaires, pour la réalisation de leur projet « Vivre et bien vieillir dans les Etchemins, c'est possible! ». C'est ce qu'a annoncé Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau.

« Je me réjouis de la réalisation dans ma circonscription de ce type de projets qui profitent directement aux personnes aînées. En les épaulant de cette manière, nous désirons leur fournir des outils concrets qui favorisent leur autonomie et leur épanouissement. Elles pourront ainsi demeurer actives et participer pleinement à la communauté », a mentionné Mme Vien.

Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 a été tenu de juin à septembre 2016 pour le volet Soutien aux actions communautaires de ce programme. Ce volet appuie cinq types de projets, soit des projets à caractère expérimental, le démarrage d'une activité, l'ajout d'une activité complémentaire aux activités existantes, l'adaptation ou la modification d'activités déjà offertes par l'organisme ainsi que le déploiement d'activités déjà expérimentées et éprouvées. Les projets retenus recevront une aide financière pouvant aller jusqu'à 150 000 $ par année, selon la portée du projet, sur une période d'un à trois ans.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec, lancée en 2012.

« Les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Le partenariat établi avec des acteurs locaux et régionaux renforce notre action en faveur de leur mieux-être. Ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir », a conclu la ministre Charbonneau.

Pour obtenir plus d'information sur le programme Québec ami des aînés et pour connaître la liste des projets retenus, on peut consulter le site Web du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 17:00 et diffusé par :