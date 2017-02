Le gouvernement du Québec accorde 850 000 $ pour le Jamboree -- Coupe du monde FIS de big air et de slopestyle en snowboard et en ski acrobatique 2017







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un soutien financier de 850 000$ a été consenti pour appuyer le Jamboree -- Coupe du monde FIS de big air et de slopestyle en snowboard et en ski acrobatique 2017 qui aura lieu du 9 au 12 février à Québec. L'attribution de cette aide a été annoncée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais.

« C'est avec une grande fierté que nous accueillons une étape de la Coupe du monde FIS en plein centre-ville de Québec. Les adeptes d'adrénaline sont invités à se déplacer pour encourager les athlètes, modèles de ténacité et de persévérance, qui performeront sur les rampes de surf des neiges surplombant les échangeurs de l'autoroute Dufferin-Montmorency », a déclaré le ministre Proulx.

En plus de présenter des épreuves dans deux disciplines (big air et slopestyle) sur deux sites de compétition, au centre-ville de Québec et à la Station touristique Stoneham, cette 18e Coupe du monde FIS inclura une première Coupe du monde de ski acrobatique (freestyle ski). Elle sera également l'occasion de célébrer le cinquième anniversaire de l'événement Stairsmaster. Ces événements jumelés constituent autant de raisons de venir encourager cette compétition de calibre international.

« Les événements d'une telle envergure font vibrer la ville de Québec et confirment que le Québec fait partie des destinations hivernales idéales pour vivre des expériences variées et uniques. L'affluence de visiteurs qui en est générée se traduit en recettes touristiques importantes pour les entreprises d'ici. Je souhaite la bienvenue aux participants et aux visiteurs et je les invite à prolonger leur séjour afin de découvrir les nombreux attraits touristiques et culturels que le Québec a à leur offrir », a fait savoir la ministre Boulet.

« La région de la Capitale-Nationale innove encore en accueillant la seule étape de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique au pays. Je suis fier de soutenir cette compétition internationale qui contribue à renforcer l'image de la région de la Capitale-Nationale en tant que destination privilégiée pour l'organisation d'événements sportifs de haut niveau. Encore une fois cette année, le Jamboree procurera sans aucun doute une expérience unique tant aux planchistes et aux skieurs qu'à la population qui participera à ce rendez-vous enlevant », a ajouté le ministre Blais.

Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport finance l'événement à hauteur de 625 000 $ par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux - Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Une somme de 125 000 $ est allouée par le ministère du Tourisme en vertu du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse un montant de 100 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale.

Sources : Marie B. Deschamps Attachée de presse du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 418 644-0664 Patrick Soucy Attaché de presse de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Simon Laboissonnière

Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale

418 643?4810



SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 16:03 et diffusé par :