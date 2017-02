Quark Expeditions organise un mémorable sommet au Pôle Nord de 2017







Les passagers et les grands leaders mondiaux unissent leurs efforts pour favoriser un changement par le biais d'expéditions au Pôle Nord

SEATTLE, le 7 février 2017 /CNW/ -- Quark Expeditions®, une entreprise pionnière spécialisée en expéditions polaires et un important fournisseur d'aventures en Arctique et en Antarctique, est fière d'annoncer l'ultime rencontre mondiale d'échanges à 90° nord en organisant le sommet au Pôle Nord de 2017. Cette excursion exclusive, dont le départ est prévu pour le 20 juillet 2017, est une version améliorée de l'expédition populaire au Pôle Nord de Quark : l'expédition ultime d'une aventure en Arctique et sept conférenciers exceptionnels provenant des secteurs de la science, de l'exploration, de la conservation, de la politique et de l'éducation y participeront.

Ces citoyens passionnés du monde partageront avec les passagers ce qui les inspire et animeront des débats sur leurs perspectives des défis environnementaux d'aujourd'hui avec un programme d'enrichissement formel et informel à bord :

Paul Nicklen, un photographe de National Geographic de nationalité canadienne, un biologiste et conservationniste

Alan Chambers, un légendaire aventurier polaire et conférencier

Cristina Mittermeier, une biologiste de la vie aquatique, photographe, ingénieure en biochimie et conservationiste

Maureen Raymo, une paléoclimatologue et géologue marin

David Serkoak, un Inuit aîné et éducateur

James Raffan, un géographe, auteur et historien des régions polaires

Frances Ulmer, un conseiller en politiques et fonctionnaire

Les passagers de cette excursion exclusive, ainsi que ceux qui voyagent à bord deux expéditions traditionnelles Pôle Nord : l'ultime aventure en Arctique en 2017 voyageront depuis Helsinki, en Finlande, à bord d'un vol affrété pour s'embarquer dans leur aventure de 14 jours en Russie. Une fois arrivés à Murmansk, en Russie, les passagers monteront à bord de l'emblématique brise-glace nucléaire le plus puissant de la planète, 50 Years of Victory et pour pouvoir se frayer un chemin dans les glaces de mer pluriannuelle au bout du monde. Au cours du trajet, ils profiteront des conférences données par des experts de première qualité, des activités de survol en avion à bord d'un hélicoptère, des activités d'observation de la vie sauvage dans l'océan Arctique et plus encore.

Une célébration est organisée au Pôle Nord pour les passagers qui seront amenés vers des glaces de mer d'une épaisseur de plusieurs mètres pour porter un toast à l'occasion de la réalisation de leur traversée et prendre part à un dîner au barbecue. Les passagers peuvent aussi explorer l'archipel du cercle de l'Arctique du Franz Josef Land, sur un canot pneumatique et/ou à pieds.

Les places sont limitées pour participer au sommet du Pôle Nord et deux autres expéditions au Pôle Nord : l'ultime aventure en Arctique et les départs sont prévus le 9 et le 31 juillet. Nous recommandons aux voyageurs qui souhaitent participer de passer en revue les départs et de communiquer avec M. David Tanguay, gestionnaire des comptes immédiatement, pour assurer un délai suffisant pour obtenir les visas nécessaires avant le voyage.

À propos de Quark Expeditions® :

Spécialisée en expéditions en Arctique et Antarctique, Quark Expeditions® est un important fournisseur de voyage d'aventures polaires depuis 25 ans. Possédant une flotte diverse de petits navires d'expédition spécialement équipés, de brise-glace et des aventures terrestres uniques, elle offre aux voyageurs un accès inégalé aux milieux les plus reculés de la terre. Dirigé par une équipe passionnée et chevronnée en expéditions, incluant les scientifiques, naturalistes et chercheurs, le programme à bord met l'accent sur l'interaction avec les invités pour éduquer les passagers et enrichir leur expérience. L'entreprise est reconnue pour son engagement inébranlable envers la sûreté et la durabilité, incluant son partenariat avec The Nature Conservancy (ÉU). Elle est également la première entreprise à offrir aux passagers, gratuitement, une compensation carbone à bord des navires Ocean Diamond et Ocean Nova voyages.

