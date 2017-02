Le Dr Stanley Vollant entame un des derniers segments de sa marche Innu Meshkenu en compagnie de jeunes élèves autochtones







PIKOGAN, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - C'est demain que le Dr Stanley Vollant entame la quinzième étape de sa marche de 6?000 km dans le cadre du projet Innu Meshkenu. Il donnera le coup d'envoi de ce segment en marchant les premiers kilomètres avec les élèves de l'école MIG:WAN et la population est aussi invitée à se joindre à eux dès 10 h en se présentant au centre communautaire de Pikogan. Le Dr Vollant poursuivra ensuite sa route avec un groupe de marcheurs et ensemble ils parcourront, du 8 au 19 février, un total de 257 km qui reliera le territoire de la nation anishinabe à celui de la nation cri (de Pikogan à Waswanipi).

Semer l'espoir tout au long du chemin

Au fil des kilomètres, le Dr Stanley Vollant est devenu un témoin direct des problèmes criants vécus par les communautés autochtones. Rappelons qu'on y retrouve un taux de suicide 4 à 6 fois élevé chez les autochtones et de 15 à 20 fois plus élevé chez les Inuits que celui du reste de la population canadienne, qu'il y a trois fois plus de personnes diabétiques et de fumeurs, deux fois plus de gens qui souffrent d'obésité et que le taux de décrochage scolaire au niveau secondaire est de 50 à 75 %.

Cette marche sera donc l'occasion pour le Dr Vollant d'aller à la rencontre des élèves de plusieurs écoles autochtones de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec afin de leur parler de saines habitudes de vie et de persévérance scolaire. Il espère ainsi amener les jeunes à se bâtir un avenir meilleur.

«?Alors que j'avais leur âge, le chef Max Gros-Louis est venu à mon école et nous a parlé de l'importance de l'éducation pour réaliser de grandes choses dans nos communautés, souligne le Dr Vollant. Son passage m'a beaucoup marqué et j'espère qu'à mon tour je pourrai allumer une petite étincelle dans le coeur de ces jeunes pour les aider à réaliser leur plein potentiel.?»

Aller à la rencontre des communautés

Afin de marquer l'événement, le documentaire «?Stanley Vollant - De Compostelle à Kuujjuaq?» sera projeté dès 19 h à Pikogan (7 février) et Lebel-Sur-Quévillon (15 février) en présence du Dr Vollant qui sera sur place pour échanger avec les gens de la communauté.

De nombreux partenaires financiers appuis la cause du Dr Vollant, notamment Québec en forme, le ministère de la Santé du Québec, Santé Canada, le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec, le Centre des Premières Nations Nikanite de l'Université du Québec à Chicoutimi, le Groupe financier RBA ainsi que le CN.

À PROPOS DU PROJET INNU MESHKENU

Voulant passer des paroles à l'acte et mettre en place des moyens constructifs de changer le sort des peuples autochtones, c'est en septembre 2010 que le Dr Stanley Vollant a entrepris la marche Innu Meshkenu. Sa vision : promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie, encourager la fierté culturelle et valoriser la persévérance scolaire chez les jeunes des Premières Nations et leurs familles. Jusqu'ici, il a parcouru avec son équipe d'une centaine de marcheurs, plus de 5?500 kilomètres de routes et de sentiers au sein des territoires innu, huron-wendat, waban-aki, micmacs, attikamekw, anishnabeg, cri, mohawk, malécite, naskapi et inuit afin de poursuivre ces objectifs. En parcourant à pied les chemins foulés par ses ancêtres, le «?Innu Meshkenu?», le Dr Stanley Vollant en profite aussi pour recueillir auprès des aînés des éléments de connaissance et de médecine traditionnelle afin de contribuer à la conservation et à la transmission de ce patrimoine. Le Dr Vollant espère ainsi créer un rapprochement entre nations afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle des cultures autochtones et allochtones dans le dessein de faciliter et dynamiser les échanges interculturels et de permettre l'établissement de liens durables entre les différentes cultures.

Pour suivre la marche en temps réel, pour voir tous les détails des étapes précédentes en photos ou pour faire un don, on peut visiter le www.innu-meshkenu.com.

Pour suivre le projet Innu Meshkenu et le Dr Stanley Vollant sur les médias sociaux :

facebook.com/Innu.Meshkenu

facebook.com/DrStanleyVollant

twitter.com/Innu_Meshkenu

twitter.com/DrVollant

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 16:03 et diffusé par :