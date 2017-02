Femmes et politique municipale - La ministre Lise Thériault salue la campagne de l'UMQ encourageant les femmes à s'investir dans la politique municipale







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la représentation des femmes en politique municipale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance une campagne et s'adjoint de six ambassadrices et de trois alliés1, qui contribueront à susciter davantage de candidatures féminines en prévision des prochaines élections municipales générales de novembre 2017. Une tournée de conférences est prévue dans plusieurs régions du Québec notamment pour démystifier le rôle des élus municipaux.

Cette initiative s'inscrit dans l'entente de partenariat annoncée en novembre dernier entre le Secrétariat à la condition féminine et l'UMQ. Cette entente, conclue dans la foulée des travaux entourant l'élaboration de la future Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vise à favoriser la participation des femmes à la vie démocratique municipale.

La vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault, a tenu à souligner la contribution des ambassadrices et des alliés nommés par l'UMQ.

« Par leur notoriété et leur expérience, ces femmes et ces hommes engagés encourageront les femmes à s'investir dans le monde de la politique municipale. Nous avons besoin de ces modèles inspirants pour accroître la représentation féminine dans les sphères décisionnelles. Le milieu municipal est à cet effet un tremplin formidable pour faire le saut en politique. J'invite donc les Québécoises à exercer leur leadership et à présenter leur candidature lors des prochaines élections municipales générales », a déclaré la ministre Lise Thériault.

« J'ai la conviction que la participation d'un plus grand nombre de femmes à la gouvernance municipale sera profitable à toutes les municipalités et à l'UMQ », a soutenu le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny.

« Nous souhaitons que la parité entre les femmes et les hommes devienne un enjeu transversal dans les municipalités, qui sont les lieux de pouvoir les plus près des citoyens et des citoyennes », a affirmé la présidente du Comité femmes et gouvernance locale de l'UMQ et mairesse de Châteauguay, Mme Nathalie Simon.

Annexe

Ambassadrices nommées par l'UMQ :

M me Colette Roy-Laroche , ex-mairesse de Lac-Mégantic

, ex-mairesse de Lac-Mégantic M me Francine Ruest Jutras , ex-mairesse de Drummondville

, ex-mairesse de M me Danielle Roy Marinelli , ex-mairesse de Lévis

, ex-mairesse de Lévis M me Nicole Appleby , ex-mairesse de New Richmond

, ex-mairesse de M me Suzanne Roy , ex-présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie

, ex-présidente de l'UMQ et mairesse de Mme Esther Salomon , ex-conseillère municipale de Châteauguay

Alliés nommés par l'UMQ :

M. Éric Forest, sénateur et ex-maire de Rimouski

M. Jean Perrault , ex-président de l'UMQ et ex-maire de Sherbrooke

, ex-président de l'UMQ et ex-maire de M. Michel Adrien , maire de Mont-Laurier

