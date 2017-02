Rendez-vous du cinéma québécois - Le gouvernement du Québec, partenaire majeur de l'industrie et de ses créateurs







QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-Marc Fournier, sont heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 302 000 $ aux organisateurs des 35es Rendez-vous du cinéma québécois, qui se dérouleront à Montréal du 22 février au 4 mars prochain.

Moment privilégié de rencontres et d'échanges entre cinéphiles et créateurs, les Rendez-vous du cinéma québécois invitent également le public à découvrir et à redécouvrir l'originalité et la créativité des artistes, artisans et professionnels d'une production artistique qui fait rayonner notre culture à travers le monde.

« Les Rendez-vous du cinéma québécois offrent à tous une occasion incontournable d'apprécier la qualité et l'étendue de la production cinématographique du Québec et du Canada francophone. Je souhaite un très heureux 35e anniversaire aux femmes et aux hommes qui, avec beaucoup de talent et d'énergie, préparent cette grande célébration du 7e art », a souligné le ministre Luc Fortin.

« Ce rassemblement des artisans du film québécois propose aux visiteurs une expérience authentique et inoubliable. En plus de braquer les projecteurs sur la richesse culturelle qui fleurit chez nous, les Rendez-vous du cinéma québécois constituent une formidable carte de visite pour le Québec auprès des visiteurs du monde entier », a déclaré la ministre Julie Boulet.

« Par le soutien qu'il accorde à la promotion et à la diffusion du cinéma de la francophonie canadienne présenté dans le cadre des Rendez-vous, le gouvernement du Québec manifeste son désir d'aider les créateurs et les artisans des communautés francophones et acadiennes. Il favorise ainsi les rapprochements entre artistes et citoyens à travers tout le pays et contribue à l'épanouissement de l'espace culturel francophone », a ajouté le ministre Jean-Marc Fournier.

Les ministres Fortin, Boulet et Fournier ont de plus rappelé que le gouvernement du Québec est le principal partenaire de cette manifestation qui occupe une place à part dans l'agenda culturel québécois. Ainsi, le ministère de la Culture et des Communications accorde aux organisateurs du festival : 215 000 $ dans le cadre du programme Promotion et diffusion - Aide aux festivals de films, par l'entremise de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC); 15 000 $ provenant du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel (SODEXPORT); ainsi que 12 000 $, par l'entremise de la Régie du cinéma. Pour sa part, le ministère du Tourisme contribue à hauteur de 60 000 $, en vertu de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Enfin, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes verse aux organisateurs une subvention de 15 000 $ en vertu de son Programme d'appui à la francophonie canadienne.

