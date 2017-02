Élections municipales 2017 - L'UMQ lance sa campagne « Ça prend des femmes comme vous! »







SHERBROOKE, QC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé aujourd'hui sa campagne pour susciter l'intérêt des femmes à la politique municipale et les encourager à briguer les suffrages le 5 novembre 2017. Au coeur des actions prévues, une tournée de conférences dans plusieurs régions du Québec sur le thème « Ça prend des femmes comme vous! » pour démystifier le rôle des élues et élus municipaux et faire valoir l'importance de la démocratie municipale.

« Le rôle des élues et élus municipaux a beaucoup évolué au cours des dernières années. Aujourd'hui, il est aussi nécessaire de développer une vision en matière de développement économique, de protection de l'environnement, de culture, d'aménagement du territoire et de cohésion sociale. La gouvernance municipale est un maillon essentiel de notre démocratie. Il est important que plus de femmes y soient représentées pour tendre vers la parité », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

« Alors que les femmes constituent 50,5 % de la population québécoise, elles ne représentent que 17 % des élues à la mairie et 30 % des élus municipaux. En 2017, nous voulons faire mieux. Pour cela, il faut poser des gestes qui convaincront les femmes à s'engager en politique municipale. On doit démystifier le rôle des élus municipaux encore méconnu, on doit aller à la rencontre des femmes. C'est ce que nous ferons en collaboration avec nos conférencières ambassadrices et les différentes actions de communication que nous mettrons en oeuvre au cours des prochains mois », a ajouté la présidente du Comité Femmes et gouvernance locale de l'UMQ et mairesse de Châteauguay, madame Nathalie Simon.

La tournée de conférences est rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat de la condition féminine du gouvernement du Québec.

« Je suis fière de constater que notre partenariat signé l'automne dernier, qui s'inscrit dans le cadre des travaux entourant l'élaboration de la future Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donne des résultats. Je profite de l'occasion pour féliciter les nouvelles ambassadrices et alliés qui contribueront à augmenter la présence des femmes en politique municipale », a déclaré la vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, madame Lise Thériault.

Les ambassadrices

« J'ai accepté avec plaisir de parler aux femmes du rôle important que nous pouvons jouer sur la scène politique municipale pour améliorer nos communautés. C'est une fonction exigeante, mais gratifiante puisque nous pouvons faire la différence dans la vie des citoyennes et des citoyens et bâtir des communautés plus solidaires, plus inclusives et plus prospères », affirme madame Colette Roy Laroche, ex-mairesse de Lac-Mégantic.

Outre, Madame Roy Laroche, les ambassadrices sont les ex-mairesses de New Richmond, madame Nicole Appleby, de Lévis, madame Danielle Roy-Marinelli, de Drummondville, madame Francine Ruest-Jutras, l'ex-conseillère municipale de Châteauguay, madame Esther Salomon, ainsi que la présidente ex-officio de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Calendrier de tournée

11 février (Montréal)

En collaboration avec Cité Elles

21 février (Montréal)

En collaboration avec le Jeune Barreau de Montréal

30 mars (Rivière-du-Loup)

En collaboration avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

11 avril (Joliette)

En collaboration avec la Chambre de commerce du Grand Joliette

13 avril (Beauceville)

En collaboration avec la Chambre de commerce de Beauceville et la Ville de Beauceville

21 avril (Percé)

En collaboration avec le Centre communautaire L'Oasis de Percé et le Cercle des fermières de Percé

19 mai (Gatineau)

En collaboration avec AGIR Outaouais, Option Femmes Emploi et l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais

15 juin (Longueuil)

En collaboration avec le Centre des femmes de Longueuil

Plusieurs autres dates seront confirmées au cours des prochaines semaines sur le site Web de l'Union. Pour suivre la campagne « Ça prend des femmes comme vous! », l'UMQ vous invite à vous abonner à la page Facebook du comité et à visionner la première d'une série de capsules vidéo promotionnelles sur sa chaîne YouTube.

À propos du Comité Femmes et gouvernance locale de l'UMQ

Depuis 2004, le Comité Femmes et gouvernance locale de l'UMQ agit sur plusieurs fronts - dont l'information, la formation et la reconnaissance - afin de favoriser l'atteinte de la parité. La présidente tient à remercier pour leur travail : mesdames Diane Lavoie, vice-présidente du comité et mairesse de Beloeil, Michèle Archambault, conseillère municipale de Saint-Bruno-de-Montarville, Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine, Chantal Rouleau, mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, et madame Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

