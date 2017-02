1 100 000 $ pour le secteur des résidences étudiantes dans la région de Montréal - La Fiducie du Chantier de l'économie sociale investit dans l'Unité de travail pour l'implantation du logement étudiant (UTILE)







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l'économie sociale annonce un investissement total de 1 100 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet de L'Unité de travail pour l'implantation du logement étudiant (UTILE). Cet investissement a contribué à l'acquisition du terrain sur lequel sera construit le premier immeuble de l'organisme.

Soucieux des difficultés rencontrées par les étudiants québécois pour se loger, l'UTILE a su développer un partenariat innovant d'acteurs de différents milieux (étudiant, habitation et économie sociale) afin de développer un modèle de logement étudiant coopératif permettant ainsi de leur offrir des loyers abordables. Situé au 3499, avenue Papineau à Montréal, le futur immeuble construit par l'organisme comptera pas moins de 150 places dans des logements de une à quatre chambres qui pourront accueillir des étudiants en colocation pour la durée de leurs études.

« La Fiducie du Chantier de l'économie sociale est heureuse d'accorder cet appui pour permettre le démarrage de ce projet de résidences étudiantes qui s'inscrit dans une volonté commune de multiplier ces initiatives afin de répondre aux besoins des étudiants et étudiantes de trouver un logement adéquat. Il importe aussi de noter que l'ajout de ces logements devrait permettre de libérer des logements familiaux pour les familles de Montréal. » affirme Jacques Charest, directeur général de la Fiducie. « Les produits financiers uniques et novateurs de la Fiducie ont été créés pour permettre aux entrepreneurs collectifs et aux acteurs de développement local, de mettre sur pied ou consolider leurs projets à leur façon et en respectant leurs valeurs. »

Ce projet porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l'économie sociale à 24 M $ dans les entreprises d'économie sociale de la région de Montréal et à 11 M $ dans le secteur de l'immobilier collectif sur l'ensemble du territoire québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 1 203 emplois en plus de générer plus de 153 M $ d'investissement dans la région de Montréal.

Du capital patient pour les entreprises d'économie sociale

L'économie sociale au Québec représente plus de 7 000 entreprises, employant 150 000 personnes, qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards de dollars. C'est avec l'objectif de mieux outiller les entreprises d'économie sociale du Québec que le Chantier de l'économie sociale en collaboration avec ses partenaires a créé la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, un fonds adapté à leurs besoins et à leurs missions.

La Fiducie du Chantier offre du capital patient sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50 000 $ à 1,5 M$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d'appuyer des investissements immobiliers pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation d'entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d'économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 57 M$ dans les entreprises d'économie sociale au Québec, ce qui a permis des investissements totaux de plus de 378 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de plus de 3 848 emplois ainsi que la création de 586 postes en insertion.

