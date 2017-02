Cogeco Connexion améliore son offre en matière de sécurité internet







Peu importe leur fournisseur de services de mobilité, Cogeco Connexion protège maintenant les appareils mobiles de ses clients

MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de souligner la Journée mondiale pour un Internet plus sûr , Cogeco Connexion est fière d'annoncer le lancement d'une nouvelle offre en matière de services de sécurité sur Internet plus complets et plus flexibles, qui protège également les appareils mobiles de ses clients.

Cogeco Connexion introduit deux nouveaux forfaits de sécurité sur Internet: le forfait Cogeco Sécurité, une formule complète incluse dans tous ses forfaits Internet haute vitesse et le forfait Cogeco Sécurité GO, une suite premium de services de sécurité, qui permet aux consommateurs un nombre illimité de téléchargements sur leurs ordinateurs et leurs appareils mobiles.

« La croissance exponentielle que connaît le commerce et le divertissement en ligne s'accompagne d'un plus grand risque d'intrusion ou de fraude, ce qui exige une plus grande vigilance en matière de sécurité de la part des internautes », a déclaré Daniel Boisvert, vice-président Marketing et Innovation, Cogeco Connexion. « Notre nouvelle offre en matière de sécurité sur Internet reflète notre volonté de toujours mieux répondre aux besoins changeants de nos clients et notre engagement à leur offrir la meilleure expérience Internet qui soit. »

Les clients qui sont abonnés aux forfaits Internet haute vitesse de Cogeco Connexion sont déjà en mesure de profiter de cette offre bonifiée en matière de sécurité, sans frais supplémentaires, sur deux ordinateurs. Ils peuvent également opter pour le forfait Cogeco Sécurité GO pour seulement $5,99 par mois dont la couverture couvre un nombre illimité d'appareils, incluant l'ensemble de leurs appareils mobiles. Peu importe le fournisseur de services de mobilité du client, Cogeco protège tous les appareils mobiles (notamment les téléphones mobiles, les tablettes, etc.) d'une même famille pour une meilleure paix d'esprit.

Propulsés par F-Secure, un joueur d'envergure mondiale du secteur de la cyber-sécurité, les services Cogeco Sécurité et Cogeco Sécurité GO offrent :

Protection contre les virus, logiciels espions, courriels d'hameçonnage et autres menaces en ligne

Protection contre le vol d'identité

Protection anti-fraude incluant une protection bancaire

Contrôle parental

Protection de navigation en ligne, incluant les sites de médias sociaux

Surveillance et protection du réseau Wi-Fi de la maison

Actualisation automatique et continuelle sans ralentir les appareils

Disponibilité sur les appareils PC, MAC, Android ou iOs.

Cogeco Connexion en un coup d'oeil :

Filiale à part entière de Cogeco Communications inc.

Employés : 2550

Clientèles : Consommateurs et Affaires

Offre : vidéo, Internet haute vitesse, téléphonie, transmission de données et de la voix par fibre et solutions infonuagiques pour les entreprises

11 000 km de fibre optique linéaire entre Windsor, Ontario , et Gaspé, Québec

, et Gaspé, Québec Réseau hybride : fibre optique et câble coaxial

Réseau de fibre optique depuis 1990

Vitesses de téléchargement Internet offertes : 120 mégabits par seconde sur l'ensemble du territoire, et jusqu'à 1 gigabit par seconde dans certaines régions de l' Ontario .

. Stations de télévision communautaire : Cogeco TV (15 au Québec et 22 en Ontario , comptant près de 1000 bénévoles)

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en ce qui concerne le nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, d'Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par sa filiale Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland-Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement géré, services d'informatique en nuage et services de TI gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

