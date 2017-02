Vive la vie! - Espace pour la vie lance sa programmation 2017, une célébration de la nature et de ses bienfaits







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En cette année du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, Espace pour la vie propose une programmation captivante et festive (#Vivelavie) qui rassemblera la population autour du plaisir de célébrer la nature. Tout au long de l'année, les visiteurs seront invités à mettre leurs sens en éveil pour entendre, toucher, voir, goûter et sentir la nature qui les entoure. Ils seront amenés à explorer la diversité et la beauté du vivant par le biais d'expériences inusitées et déstabilisantes qui leur feront découvrir la nature qui fait du bien, qui nourrit et qui inspire.

Vive la vie! Découvrez la nature qui fait du bien

En 2017, Espace pour la vie offrira des expériences qui font du bien, tout simplement! Ce sera comme autant d'invitations à prendre conscience de nos liens avec la nature qui se bâtissent un peu plus à chaque visite. Des études scientifiques le confirment, s'immerger dans un environnement naturel permet de se détendre, comme si on se sentait chez soi. Le bien-être total, quoi! Voilà pourquoi une promenade dans la grande serre du Jardin botanique, là où la végétation est luxuriante, la température ambiante proche de celle des pays chauds et où plus de 1500 papillons en liberté virevoltent et butinent de fleur en fleur, nous fait le plus grand bien! L'Éveil du printemps, au Biodôme, rappelle aussi à quel point la lumière régule la vie. On en profite ainsi pour admirer les reptiles et amphibiens du Québec, ces couleuvres, grenouilles, crapauds, tortues ou salamandres qui sortent tout juste de leur hibernation. La rencontre avec d'autres espèces inspire aussi parfois la peur et le dégoût comme c'est le cas avec les Araignées démasquées, qui gagnent à être connues, car elles sont plutôt utiles et rigolotes!

Et tous les dimanches, question de prolonger le plaisir du contact avec la nature, l'événement Les arts s'invitent au jardin permettra aux visiteurs de se lover dans un écrin végétal sous les pommetiers pour vivre une expérience musicale unique et sensorielle. Les Lost Fingers ouvriront d'ailleurs la saison le 25 juin avec leur répertoire de mélodies enlevantes. Il ne faudrait pas manquer non plus l'éclipse partielle de Soleil qui sera visible à Montréal le lundi 21 août 2017, à 14 h 38 précise. Ce sera l'occasion idéale pour se rassembler et célébrer un étonnant phénomène de la nature.

Papillons en liberté - Jardin botanique - 23 février au 30 avril

Éveil du printemps - Biodôme - 4 mars au 22 mai

Les arts s'invitent au Jardin - Jardin botanique - les dimanches - 25 juin au 27 août

Éclipse partielle de Soleil - rassemblement au Planétarium Rio Tinto Alcan - 21 août

Araignées démasquées - Insectarium- 6 au 31 octobre

Vive la vie! Découvrez la nature qui nourrit

Nous le savons, nous avons besoin de la nature pour nous nourrir. Mais, pouvons-nous revoir nos pratiques de jardinage et découvrir de nouveaux aliments tout en tenant compte de certaines préoccupations environnementales? C'est le défi que souhaite relever l'équipe du 20e Rendez-vous horticole, la plus grande foire horticole du Québec. Ce sera en effet l'occasion pour les passionnés d'horticulture d'en apprendre davantage sur les jardins nourriciers (foodscaping), cette nouvelle tendance qui consiste à créer des jardins qui embellissent nos demeures tout en étant comestibles. De son côté, avec une nouvelle édition de Croque-insectes, l'Insectarium souhaite démystifier l'idée que les insectes pourraient bien devenir la nourriture du futur et même du présent. La richesse de l'alimentation locale sera par ailleurs en vedette, alors que les produits du Golfe du Saint-Laurent et de la forêt québécoise seront offerts en dégustation pendant l'événement On goûte la forêt, la mer. Enfin, dès le début d'octobre, ce sera l'occasion de mettre à l'honneur l'abondance et la diversité des récoltes d'automne au Québec avec la gentille sorcière agricultrice urbaine Esméralda pendant le Grand Bal des citrouilles.

Rendez-vous horticole - Jardin botanique - 26 au 28 mai

Croque-insectes - Insectarium - 15 juin au 4 septembre

On goûte la forêt, la mer - Biodôme - 15 juin au 4 septembre

Halloween - Grand Bal des citrouilles - Jardin botanique - 6 au 31 octobre

Vive la vie! Découvrez la nature qui inspire

Tout au long de l'année, les artisans de nos musées et des artistes locaux et internationaux partageront leur émerveillement pour le vivant et sensibiliseront le public à l'urgence d'agir pour protéger la biodiversité au moyen d'expériences originales et authentiques.

Pour un premier contact avec les étoiles, les petits de 4 à 8 ans auront de quoi s'inspirer et satisfaire leur curiosité avec la toute nouvelle prestation théâtrale, musicale et immersive Mira, la petite étoile créée par la compagnie musicale La Nef. Et pour les plus grands qui se demandent si nous sommes seuls dans l'Univers, le spectacle EXO ouvrira la réflexion sur ce domaine effervescent de la recherche scientifique. Une collaboration avec l'Office national du film du Canada (ONF) invitera aussi les visiteurs à participer aux mouvements du cosmos et à voyager à travers l'univers des ondes grâce à KYMA, une oeuvre artistique immersive, conçue par le cinéaste Philippe Baylaucq.

La nature et la beauté de l'Arboretum du Jardin botanique sauront aussi inspirer le landartiste de renommée internationale, Patrick Dougherty, qui créera deux oeuvres en direct à partir de tiges de saule et posera les bases d'une oeuvre collective à laquelle les visiteurs pourront prendre part au cours de l'été. Le saule inspire également nos chercheurs, au Jardin botanique, puisque nos spécialistes en phytotechnologies l'utilisent comme outil pour résoudre des problèmes environnementaux. C'est d'ailleurs un des sujets qui seront abordés dans le cadre d'un Tête-à-tête avec un chercheur, petit moment de grâce entre le chercheur et le public, offert ponctuellement au Centre sur la biodiversité. Puis, l'automne amènera avec lui la nouvelle mouture des Jardins de lumière qui, en plus des lanternes colorées et grandioses du Jardin de Chine et du spectacle intimiste du Jardin japonais, inclura cette année un nouveau volet qui célébrera l'Arbre de la vie au Jardin des Premières-Nations.

Mira la petite étoile - Planétarium Rio Tinto Alcan - 10 février au 17 avril

Monumental Dougherty - Jardin botanique - 15 juin au 4 septembre

Tête-à-tête avec un chercheur - Jardin botanique - 18 mai au 31 août

KYMA - Planétarium Rio Tinto Alcan - dès le 9 mai

Jardins de lumière - Jardin botanique - 8 septembre au 31 octobre

EXO - Planétarium Rio Tinto Alcan - Dès le 7 novembre

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 14:00 et diffusé par :