Le QCGN accueille favorablement le rétablissement du Programme de contestation judiciaire







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network (QCGN) se dit heureux du rétablissement du Programme de contestation judiciaire du Canada et particulièrement enchanté de la création par le gouvernement canadien d'un programme indépendant qui protégera le financement des recours judiciaires relatifs aux droits linguistiques.

« La défense et l'avancement des droits à l'égalité et des droits linguistiques garantis par la Constitution profitent à l'ensemble des Canadiens, et ce programme fournira l'aide financière nécessaire à quiconque entend lutter pour ces droits, » a déclaré James Shea, président du QCGN qui était aujourd'hui à Ottawa pour l'annonce faite conjointement par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

L'année dernière, le QCGN a travaillé étroitement avec la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) pour formuler une série commune de recommandations et de principes qui a été intégrée au nouveau programme. Au nombre de ces énoncés figurent la création d'un comité distinct des droits linguistiques et l'élargissement de la portée du programme afin d'y inclure la Loi sur les langues officielles.

« Le gouvernement a clairement entendu les recommandations des communautés de langue officielle en situation minoritaire et il en a tenu compte en concevant le nouveau programme, a affirmé M. Shea. Nous entrevoyons avec plaisir de poursuivre notre travail avec la FCFA et d'autres intervenants pour que ce programme fonctionne bien, de manière transparente et accessible. »

Le Quebec Community Groups Network est un organisme à but non lucratif qui rassemble 51 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Centre d'expertise et d'actions collectives fondé sur des données probantes, il cerne, aborde et explore les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise. Le QCGN favorise également le dialogue et la collaboration entre ses organisations membres, les particuliers, les groupes, les institutions et les dirigeants de la communauté.

