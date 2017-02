RouteOne Canada annonce le départ à la retraite de Barry McMillan







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - RouteOne Canada remercie Barry McMillan pour ses 14 années de service, alors qu'il partira à la retraite à la fin du mois de février. McMillan a pris les commandes de RouteOne Canada dès son ouverture en 2003 à titre de Président.

McMillan a joué un rôle important dans l'édification et l'établissement de la présence de RouteOne sur le marché canadien. Ses connaissances de l'industrie ainsi que ses liens profonds avec les clients nous manqueront; tout comme son leadership auprès de l'équipe canadienne. Sous sa gouverne, le réseau RouteOne Canada a pris de l'envergure de sorte qu'il comprend aujourd'hui presque toutes les sources de financement nationales et régionales, plusieurs partenaires à titre de fournisseurs de services informatiques ainsi que 1 000 concessionnaires qui comptent quotidiennement sur RouteOne. En plus, les services numériques au détail utilisés par les concessionnaires et les fabricants de pièces d'origine ont connu une croissance exponentielle sous McMillan, pour devenir un secteur d'affaires important visant à répondre aux besoins toujours grandissants de notre clientèle.

« J'aimerais personnellement remercier Barry pour son leadership, sa loyauté et sa contribution à RouteOne au fil des ans », déclare Justin Oesterle, Chef de la direction de RouteOne Canada. « Je sais qu'il se réjouit devant l'idée d'entamer le prochain chapitre de sa vie, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il manquera énormément à son équipe et à ses collègues, sans oublier les clients. »

Dans le cadre de cette transition, Anthony Goulbourne a été promu au poste de Vice-président principal, relevant directement d'Oesterle. Employé de longue date chez RouteOne et détenant une expérience incontestée dans l'industrie, Goulbourne prendra en charge les responsabilités quotidiennes de l'entreprise, appuyé de son équipe et des membres de l'équipe de direction de RouteOne.

###

À propos de RouteOne

RouteOne a été instaurée en 2002 par la Financière Ally, la société de crédit Ford Motor, la société de financement auto TD et les services financiers Toyota afin d'améliorer le processus F et A à l'intention des concessionnaires d'automobiles et de leurs clients. Rassemblant des milliers de concessionnaires et de sources de financement en Amérique du Nord en matière de financement de véhicules, la plateforme RouteOne propose une suite complète de solutions en finances et en assurances par l'entremise de plusieurs canaux : en magasin, en ligne, par mobile et par des solutions tierces. Son produit phare comprend des demandes de crédit, des transactions contractuelles et de conformité ainsi que des services numériques. En plus, RouteOne permet à chaque concessionnaire de choisir parmi une panoplie de fournisseurs informatiques reconnus grâce à son intégration ouverte avec plusieurs SGC. RouteOne Canada est affiliée à RouteOne LLC. De plus amples renseignements sont disponibles sur le Web à l'adresse www.routeone.com.

SOURCE RouteOne Canada Corp

Communiqué envoyé le 7 février 2017 à 14:00 et diffusé par :