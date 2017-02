300 athlètes de 30 pays se disputeront les titres de 8 coupes du monde en planches à neige (snowboard) et en ski acrobatique! Une première canadienne!







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification et de croissance économique pour le pays. Quant aux grands rendez-vous sportifs, ils nous permettent de voir à l'oeuvre, en sol canadien, des athlètes de haut niveau. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada appuie financièrement les grandes manifestations qui font la promotion d'un mode de vie actif et entraînent d'importantes retombées économiques et médiatiques.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, ont annoncé qu'une aide financière totale de 395 000 dollars est consentie à la Corporation événement d'hiver de Québec pour la tenue du Jamboree 2017.

Le soutien de DEC se chiffre à 195 000 dollars et est consenti sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Il permettra la télédiffusion nationale et internationale des compétitions, jumelée à des capsules touristiques. En plus de faire rayonner la grande région de Québec à l'échelle internationale, cette compétition sportive générera d'importantes retombées médiatiques et touristiques.

Pour sa part, Sport Canada a attribué environ 200 000 dollars à la Corporation pour appuyer la présentation de la Coupe du monde FIS dans le cadre du Jamboree 2017. Cette somme, versée par l'entremise du Programme d'accueil, permettra notamment à 28 athlètes brevetés et à 35 athlètes non brevetés du pays de prendre part à cette épreuve de calibre international.

Citations

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît le développement le plus rapide dans le monde entier. En appuyant des activités, comme le Jamboree, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie et l'attractivité des villes qui les accueillent. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Comme tous les Canadiens, il me tarde de voir les performances de nos athlètes au Jamboree de 2017. La détermination et la passion qu'ils démontrent sont une source d'inspiration pour tous les Canadiens et nous incitent à suivre leur exemple et à profiter des bienfaits du sport. Je souhaite la meilleure des chances à ces athlètes qui donneront tout pour gravir les marches du podium devant leurs concitoyens au cours des prochains jours. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Nous sommes fiers de soutenir Snowboard Canada, Freestyle Canada et nos athlètes dans le cadre du Jamboree de 2017. Notre gouvernement sait que le sport joue un grand rôle dans nos communautés, tant sur le plan social qu'économique. Cet appui permettra aux athlètes de se mesurer les uns aux autres en sol canadien et d'inspirer la prochaine cohorte d'athlètes. Bonne chance à tous les participants! »

- M. Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées

