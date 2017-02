Téléfilm Canada augmente à 4 millions de dollars par année le financement de la production et de la mise en marché des longs métrages pour les talents autochtones







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de son annonce du 11 novembre 2016 concernant l'adoption de mesures sur la parité hommes-femmes dans le financement de la production cinématographique, c'est avec plaisir que Téléfilm Canada dévoile maintenant une initiative concrète, également créée en collaboration avec l'industrie, pour accroître le soutien aux cinéastes autochtones. Plus particulièrement, à compter d'avril 2017, Téléfilm augmentera à 4 millions de dollars par année, l'aide à la production et à la mise en marché des longs métrages offerte au créateurs des communautés autochtones du Canada, et ce, pour les cinq prochaines années.

« Il est évident qu'il nous faut faire plus pour soutenir l'éventail remarquable des talents autochtones de notre pays », a déclaré Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada. « En ce qui a trait à la demande, la population autochtone du Canada est jeune et croît à un rythme accéléré. De plus, avec l'appétit grandissant des auditoires pour du contenu de qualité sur différentes plateformes, il y a un intérêt croissant pour le contenu autochtone, au pays et à l'étranger.

« S'inspirant du succès du processus de consultation mené pour nos initiatives sur la parité hommes-femmes, nous avons adopté la même approche collaborative avec la communauté autochtone. Les échanges sont très positifs. Nous avons parlé à des créateurs de l'ensemble du pays, et nous sommes reconnaissants du soutien que nous offrent nos partenaires autochtones du Programme de production à micro-budget. Ensuite, nous allons rencontrer des cinéastes dans le cadre du programme NATIVe du prochain Festival international du film de Berlin. »

Inclure des représentants autochtones dans le processus décisionnel

De plus, les initiatives suivantes sont en développement. Premièrement, Téléfilm mettra sur pied un processus avec jury comptant une représentation autochtone, pour la recommandation des projets (tout en respectant les politiques en matière de conflits d'intérêts). Et deuxièmement, Téléfilm prend l'engagement d'embaucher du personnel provenant des communautés autochtones.

