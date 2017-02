Projet de logements abordables pour étudiants - La Ville de Montréal accorde 500 000 $ au groupe l'UTILE







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, annonce que la Ville de Montréal accordera une aide financière de 500 000 $ à l'Unité de Travail pour l'Implantation de Logement Étudiant (l'UTILE) pour la réalisation de leur premier projet de logements abordables pour étudiants dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Cette annonce a été effectuée au cours d'un point de presse, en présence du responsable de l'habitation, de l'urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif, M. Russell Copeman, et de représentants de l'organisme l'UTILE.

« Le projet de l'UTILE que nous annonçons aujourd'hui a su rallier des partenaires financiers crédibles et solidaires du projet. Nous sommes donc très fiers d'y apporter notre contribution. Ce projet, par son modèle d'affaires, mais aussi par l'enthousiasme de ses jeunes promoteurs, est résolument convaincant. C'est la première fois qu'on voit une collaboration d'aussi grande ampleur entre ville, économie sociale et milieu étudiant », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Organisme à but non lucratif, UTILE a pour mission de soutenir et de développer des projets destinés principalement à la communauté étudiante. L'UTILE développe, depuis 2013, un modèle de logement étudiant abordable.

« Avec son modèle de logement abordable conçu par et pour la population étudiante, l'UTILE offre à Montréal une réponse innovante au besoin important en logement étudiant dans la métropole », affirme Laurent Levesque, coordonnateur général de l'organisation.

Outre la Ville de Montréal, ce projet bénéficiera également de la participation financière de l'Association étudiante de l'Université Concordia à la hauteur de 1,85 M$, qui servira à la création d'un fonds d'investissement pour le logement étudiant communautaire.

Plus spécifiquement, le projet proposé consiste en un bâtiment d'environ 150 chambres réparties dans environ 80 logements, soit des studios et des appartements de 2 à 4 chambres à coucher. Pour construire cet immeuble, l'UTILE a acquis un terrain au mois d'août 2016, situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au 3499, avenue Papineau, face au Parc Lafontaine.

Grâce à ce projet ainsi que les projets qui suivront, la pression sur le marché du logement familial locatif devrait être réduite.

« La colocation par des groupes d'étudiants de logements familiaux de 3 à 4 chambres à coucher vient en compétition avec les familles qui convoitent les mêmes logements. Le soutien de la Ville de Montréal à la création de logements étudiants communautaires est donc complémentaire à notre Plan de fidélisation des familles », de préciser M. Coderre.

Ce projet de logement étudiant aux loyers abordables est particulièrement pertinent à Montréal, qui compte plus de 300 000 étudiants de niveau post-secondaire.

