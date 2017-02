La Banque Scotia célèbre la grande ouverture d'une nouvelle succursale à l'Île-des-Soeurs







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW/ - C'est avec fierté que la Banque Scotia a ouvert les portes d'une nouvelle succursale hier, à l'Île-des-Soeurs. L'établissement de 2 300 pieds carrés situé au 38, Place du Commerce est une succursale à service complet, ouverte du lundi au samedi pour répondre aux besoins des résidents de la communauté.

« En matière de services bancaires, les besoins et les préférences des clients aux quatre coins du monde reflètent l'évolution de la technologie et changent donc rapidement. À la Banque Scotia, nous travaillons à transformer notre réseau de succursales afin qu'il complète nos autres canaux bancaires. Nous pourrons ainsi fournir à nos clients un choix en termes d'opérations bancaires, explique Carole Chapdelaine, Première vice-présidente, Région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. Notre nouvelle succursale à Montréal propose aux clients un concept d'aire ouverte et une technologie innovatrice qui leur permet de collaborer avec un conseiller ou encore d'utiliser les options de libre-service bancaire conçues pour répondre à leurs besoins. »

La nouvelle succursale de l'Île-des-Soeurs offre :

des services et des conseils financiers en français, en anglais et en espagnol

des conseils aux petites entreprises

deux guichets automatiques à service complet

un espace commun où les clients peuvent collaborer avec les conseillers à l'élaboration d'un plan financier qui les aidera à améliorer leur situation.

Elle sera ouverte les lundis, mardis et vendredis de 9 h 30 à 17 h, les mercredis et jeudis de 9 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 16 h. L'établissement est accessible en fauteuil roulant et comprend deux guichets automatiques à service complet.

Pour en savoir plus sur la succursale, visitez le www.banquescotia.com/iledessoeurs.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 896 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Les communiqués de la Banque Scotia sont diffusés par Marketwired. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

