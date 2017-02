Un premier rassemblement des Premières Nations sur l'économie sociale - Inspirer. Transmettre. Entreprendre







WENDAKE, QC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème Inspirer - Transmettre - Entreprendre, qu'aura lieu le premier Rassemblement des Premières Nations sur l'économie sociale (RPNES). Cet événement réunira plus de 200 personnes à l'Hôtel Plaza de Québec les 8 et 9 février, notamment des gens de 26 communautés des Premières Nations et Inuits et des gens provenant de plusieurs pôles régionaux d'économie sociale, des gouvernements provincial et fédéral, d'organisations de soutien au développement de l'économie sociale et des Premières Nations, des entreprises d'économie sociale, des intervenants socioéconomiques, plusieurs chefs des Premières Nations et des organisations régionales des Premières Nations.

Le RPNES est une réalisation de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), en collaboration avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) et d'autres partenaires affiliés. L'événement se veut un moment privilégié de réseautage, de mobilisation et de partage des savoirs pour les Premières Nations et tous les acteurs de l'économie sociale.

La présence du ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, est attendue à la soirée des partenaires, le 8 février.

Selon Marjolaine Siouï, directrice générale de la CSSSPNQL, « ce que nous voulons, c'est surtout créer un grand réseau et faire connaître aux Premières Nations les multiples possibilités et avantages de l'économie sociale. Depuis toujours, la structure sociale et culturelle des Premières Nations a pour toile de fond la collaboration et la coopération. Ainsi, la solidarité, le partage, l'autonomie personnelle et le respect des écosystèmes et du territoire font partie des valeurs fondamentales. »

« Nous sommes convaincus qu'en parallèle au développement d'entreprises privées et communautaires, le développement d'entreprises d'économie sociale constitue une bonne voie de développement pour les Premières Nations », affirme Mickel Robertson, directeur général de la CDEPNQL.

Ce rassemblement a été réalisé en collaboration avec la Table de concertation régionale d'économie sociale des Premières Nations, mise sur pied à la suite du dépôt du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020. Coordonnée par la CSSSPNQL, en partenariat avec la CDEPNQL, cette table a pour mission de promouvoir l'économie sociale auprès des Premières Nations au Québec en favorisant la concertation et le partenariat à l'échelle locale, régionale et nationale.

