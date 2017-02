Julian Kuerti et Jeu de cartes de Stravinski avec L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les élèves du Conservatoire de musique de Montréal convient le public à assister en grand nombre à leur prochain concert de l'Orchestre symphonique, où ils seront dirigés par le chef Julian Kuerti. Ce concert intitulé Jeu de cartes de Stravinski sera présenté à deux reprises, soit le vendredi 10 et samedi 11 février à 19 h 30, au Théâtre Rouge du Conservatoire.

Stravinski a écrit la majeure partie de sa musique de ballet en étroite collaboration avec les chorégraphes, décorateurs et autres créateurs, mais Jeu de cartes, qu'il intitula « Ballet en trois donnes » fut presque entièrement de son fait. En première partie, on pourra entendre l'Ouverture Guillaume Tell de Gioachino Rossini, sous la direction de Thomas Le Duc Moreau, élève de la classe de Jacques Lacombe. S'ajoutera l'Allegro et l'Andante du Concerto, op. 14 de Samuel Barber, avec la violoniste Isabelle Bouchard, élève d'Anne Robert et le Carnaval Romain, Ouverture, de Hector Berlioz.

Grâce à son style assuré et son intégrité artistique, Julian Kuerti s'est imposé comme l'un des chefs d'orchestre les plus prometteurs des dernières années. Depuis 2012-2013, il occupe le poste de chef principal de l'Orquesta Sinfónica de Conception, au Chili. Il est également principal chef invité de l'Orchestre Métropolitain de Montréal.

Après avoir été l'assistant de James Levine avec l'Orchestre symphonique de Boston durant trois ans, il a dirigé plusieurs orchestres majeurs en Amérique du Nord : Houston, Cincinnati, Atlanta, Seattle, Dallas, Toronto et Montréal. Il s'est aussi illustré à la tête des orchestres de Los Angeles et du Centre National des Arts lors des Olympiades culturelles de Vancouver en 2010. Il a fait ses débuts avec le New York City Opera au Lincoln Center en 2011.



Julian Kuerti et Jeu de Cartes de Stravinski

Vendredi 10 et samedi 11 février | 19 h 30

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Métro Mont-Royal ou Laurier

Billets : 15 $ | Sur Admission.com (1 855 790-1245) | Billetterie du Conservatoire, du mardi

au vendredi, de 14 h à 18 h | À l'entrée, une heure avant la représentation

Renseignements : 514 873-4031

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Depuis près de 75 ans, le Conservatoire de musique de Montréal forme des artistes en interprétation, en chant, en direction d'orchestre et en composition, sous le signe de l'excellence. Suivez-le aussi sur Facebook. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

