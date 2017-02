Les projets des Canadiens sont partagés pour la Saint-Valentin







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - À l'approche de la Saint-Valentin, la grande question qui se dispute au sein des couples est de savoir si la soirée se passera à la maison ou si l'aventure les mènera en ville. Selon un sondage omnibus réalisé par Léger pour le compte de Pizza Pizza, 47 pour cent des Canadiens qui célèbrent la Saint-Valentin préfèrent rester à la maison pour passer une soirée romantique, alors que 45 pour cent préfèrent sortir pour aller prendre un bon repas au restaurant.

« Romantisme et repas vont de pair », nous dit Pat Finelli, directeur du marketing chez Pizza Pizza. « Bien que chacun ait ses préférences sur la façon de célébrer, notre pizza en forme de coeur fait le délice de tous ceux et celles qui la commandent. »

Voici quelques-uns des autres résultats intéressants révélés par notre sondage pancanadien :

81 pour cent des Canadiens fêtent la Saint-Valentin - parmi eux, 61 pour cent seront en couple, 32 pour cent ne le seront pas et cinq pour cent disent qu'ils auront « rendez-vous avec une pizza »

Les Québécois qui fêtent la Saint-Valentin sont beaucoup plus susceptibles d'envisager un souper romantique autour d'une fondue au fromage, alors que le reste des Canadiens pensent plutôt que la pizza, les pâtes, les fruits de mer et le steak sont plus romantiques

Les résidents du Québec sont plus enclins à fêter la Saint-Valentin en tête-à-tête

14 pour cent des Canadiens qui célèbrent la Saint-Valentin trouvent que la pizza est un repas romantique

Parmi ceux et celles qui restent à la maison, 20 pour cent se feront livrer leur repas

La pizza en coeur qui souligne cette fête est offerte dans tous les restos traditionnels Pizza Pizza, elle a la même grosseur qu'une pizza moyenne habituelle de 12 pouces et elle peut être personnalisée avec deux garnitures au choix pour 11,49 $. Les clients qui choisiront cette pizza spéciale recevront une boîte de chocolats en forme de coeur et auront la chance de gagner une bague à diamant de deux carats.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza Limitée est animée par sa mission d'offrir « les meilleurs aliments, tout simplement pour vous » en portant une attention particulière à la qualité des ingrédients, au service à la clientèle, à une innovation constante et à l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé en ligne du 16 au 19 janvier 2017 auprès du panel d'internautes LegerWeb, constitué d'un échantillon de 1 530 Canadiens âgés de 18 et plus. Un échantillon aléatoire de même taille aurait une marge d'erreur de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

