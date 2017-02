VIA Rail invite les voyageurs à prendre la voie des célébrations du 150e du Canada







OTTAWA, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a présenté aujourd'hui les détails de sa participation aux festivités du 150e du Canada. Présents à la gare d'Ottawa, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, Jim Watson, maire d'Ottawa, et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada, ont dévoilé les couleurs de l'entreprise pour la prochaine année.

VIA Rail collaborera à plusieurs initiatives d'envergure organisées à travers le pays qui contribueront à renforcer un sentiment de fierté et d'appartenance envers le pays. Ces activités ont été sélectionnées pour leur capacité à rassembler les Canadiens, promouvoir leur culture et favoriser la diversité. L'ensemble de ces activités représente un investissement en billets de trains de plus de 2 millions de dollars.

« VIA Rail permet aux Canadiens de découvrir le pays et de se déplacer pour célébrer le 150e anniversaire du Canada. Le gouvernement du Canada est fier de participer aux initiatives qui permettent de faire de 2017 une année exceptionnelle dont on se souviendra longtemps! »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des transports

« Je suis ravie que VIA Rail aide les Canadiens à prendre part à Canada 150. J'invite tout le monde à voyager partout au pays pour participer aux activités qui sont offertes d'un océan à l'autre en vue de célébrer la diversité linguistique, culturelle et régionale du Canada, ainsi que la richesse de son histoire et de son patrimoine. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« En tant que capitale nationale, Ottawa est au coeur des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Le partenariat entre VIA Rail et Ottawa 2017 nous permettra de partager l'esprit festif des célébrations avec les voyageurs de partout au pays, en plus de leur adresser un accueil chaleureux au moment où ils mettront un pied dans notre ville. »

- Maire d'Ottawa, Jim Watson

« Le 150e du Canada est l'occasion de rendre hommage et célébrer notre grand pays, son patrimoine historique, la diversité de ses habitants et sa qualité de vie. Unissant plus de 400 collectivités d'un océan à l'autre depuis près de 40 ans, VIA Rail fait partie des traditions canadiennes et, parce qu'il s'agit d'un mode de transport vert et sécuritaire, il représente la voie sensée de voyager. C'est dans cet esprit que VIA Rail invite les voyageurs à prendre la voie des célébrations. Le train offre la meilleure vitrine pour voir le Canada. »

- Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction, VIA Rail Canada



VIA Rail 150 : Une image de marque

En vue des célébrations, VIA Rail a habillé aux couleurs de Canada 150 une partie de sa flotte. Ainsi, 22 locomotives, 18 voitures en plus de la voiture-salon Glenfraser mettront en vedette le nom de villes desservies par le service national de transport ferroviaire de passagers. Dans ses gares, VIA Rail a installé des affiches et des oriflammes qui invitent les voyageurs à prendre part aux festivités. Utilisant ses propres canaux, VIA Rail a conçu cette campagne afin d'inciter les gens à prendre la voie des célébrations pour participer aux différents événements ou simplement découvrir la splendeur du Canada à bord du train.

LE PAN CANADIEN : Une expérience de voyage unique

Pour permettre aux voyageurs de profiter de cette année exceptionnelle pour parcourir le Canada, VIA Rail offre aux Canadiens une opportunité unique de vivre une expérience mémorable en découvrant les multiples régions du Canada, d'un océan à l'autre. De mars à octobre, elle propose des forfaits spécialement conçus pour parcourir et découvrir les villes le long des itinéraires suivants :

Vancouver - Winnipeg - Churchill

- - Vancouver - Toronto - Montréal - Halifax

- - Montréal - Halifax - Montréal - Toronto - Winnipeg - Churchill

Les voyageurs qui opteront pour cette aventure pourront, entre autres, faire une balade au secteur de la rivière Maligne, dans les Rocheuses, figurant parmi les plus beaux sites du parc national de Jasper. Ils auront l'opportunité de visiter le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg et découvrir des quartiers pittoresques qui font la renommée de Toronto. Ils observeront une des merveilles naturelles du monde, les impressionnantes chutes du Niagara, et pourront prendre part à une virée culturelle à Ottawa permettant de voir les chefs-d'oeuvre inestimables au Musée des beaux-arts du Canada et les fascinantes expositions du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre. Ils pourront parcourir le Vieux-Montréal et apprendre de nombreuses informations sur l'histoire, l'architecture et les secrets de cette ville fascinante. Et se laisser charmer par le site enchanteur de Peggy's Cove sur la côte Est.

VIA Rail 150 : partenaire d'initiatives rassembleuses

Au cours de l'année, les Canadiens participeront à plusieurs centaines de rassemblements organisés dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Afin de soutenir ces festivités, VIA Rail a sélectionné des projets signature pancanadiens de Patrimoine Canadien et certains autres événements d'envergure, et facilitera les déplacements des participants et festivaliers qui prendront part aux activités suivantes :

Jeune de 150 ans - L'apathie c'est plate

150 ans - L'apathie c'est plate Extrémités canadiennes - NYO Canada

Repères2017 - Partners in Art

La Journée du cinéma canadien 150 - REEL CANADA

Les Jeux du Canada à Winnipeg

à The Walrus Talks Conversations sur le Canada

Défi « LocalMotion » du YMCA

Les escales de l'histoire de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

Héritières du Suffrage - À voix égales

La compétition de la Coupe Memorial à Windsor

Des événements sportifs à Winnipeg et à Vancouver

et à Des festivals de musique à Halifax

Des événements militaires

Par exemple, les Canadiens auront donc la chance d'assister à des concerts de l'Orchestre national des jeunes du Canada présentés dans 12 villes à travers le pays. Ils assisteront à plusieurs compétitions sportives dont les Jeux du Canada à Winnipeg. Ils seront témoins de spectacles de la Ligue nationale d'improvisation organisés par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ils partageront leur vision sur l'avenir de notre pays en présence de membres de l'Ordre du Canada et de jeunes leaders dans le cadre des Conversations de la Fondation Walrus.

Ottawa 2017 : Célébrons dans la capitale nationale

VIA Rail s'est également associée à plusieurs grands événements qui auront lieu à Ottawa, dont le Red bull Crashed Ice, la cérémonie de remise des Juno Awards, les événements hommage à la Coupe Stanley, La Machine et la 105e Coupe Grey.

Le Train 150 : Une émission télé

Finalement, VIA Rail s'est aussi associée à DHX Media pour la mise en place du Train 150 qui fera l'objet d'une émission spéciale diffusée sur les ondes de CBC et du Family Channel. Le Train 150 est une série canadienne multiplateformes originale qui présentera le Canada d'un océan à l'autre sous un angle jamais vu. Cette émission de télé-réalité mettra en scène des gens qui, au cours d'une aventure d'une semaine, voyageront à bord d'un train de VIA Rail et vivront des histoires personnelles captivantes avec comme arrière-plans les paysages spectaculaires de notre magnifique pays. La série mettra également en vedette quelques-uns des meilleurs artistes canadiens de tous les horizons, qui se mêleront avec des milliers de citoyens tout au long de l'événement.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 600 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section Àpropos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

