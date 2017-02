La Californie devient la « Kidifornie »







Axée sur la famille, la nouvelle campagne de Visit California donne toute la place aux enfants

SACRAMENTO, Californie, 7 février 2017 /CNW/ - Bienvenue en « Kidifornie » -- un endroit de rêve à faire visiter à vos parents!

S'adressant aux plus jeunes touristes du Golden State, la plus récente publicité télévisée de Visit California est axée sur la famille et démontre que la Californie, grâce à une foule d'options familiales amusantes, est faite pour les enfants.

Diffusé aux États-Unis et au Canada à compter d'aujourd'hui, le message publicitaire intitulé « Welcome to Kidifornia » incite les enfants à prendre les commandes de leurs prochaines vacances en famille. Ce sont eux qui mènent.

« La campagne invite joyeusement les plus jeunes aventuriers à faire visiter la Kidifornie à leurs parents », souligne Caroline Beteta, présidente et chef de la direction de Visit California. « Qu'il s'agisse de profiter des joies hivernales de nos stations de montagne, de vivre des moments magiques à l'un de nos parcs d'attractions ou de s'évader dans la nature californienne, les enfants ont d'innombrables occasions de rêver comme nulle part ailleurs. »

Comptant une liste grandissante d'incontournables, dont des parcs thématiques, des musées, des parcs nationaux, des parcs d'état, des plages et plus encore, la Californie est la destination parfaite pour se divertir. Vivez des émotions fortes à Disneyland Resort, SeaWorld San Diego, LEGOLAND California et Universal Studios Hollywood ou explorez le Monterey Bay Aquarium et l'Exploratorium; chaque enfant, indépendamment de son âge, y trouvera son compte.

La publicité fait découvrir aux téléspectateurs certaines des attractions et des destinations californiennes les plus amusantes pour les enfants, montrant que ce sont eux qui décident de leurs vacances, accompagnés volontiers par leurs parents.

Voici certaines des expériences et des endroits qui apparaissent dans la publicité « Kidifornia » :

Profiter de la plage au Montage Laguna Beach Resort

Faire du radeau au Lake Tahoe

Chloe Kim faisant de la planche à neige à Mammoth Mountain avec son père

faisant de la planche à neige à Mammoth Mountain avec son père Relaxer au parc près du Golden Gate Bridge

Découvrir les rochers au Joshua Tree National Park

Faire de la randonnée dans la forêt Redwoods de Santa Cruz

randonnée dans la forêt Redwoods de Danser au son de la musique à Santa Monica Pier

Découvrir les gigantesques statues de San Diego

S'émerveiller au Disney California Adventure Park et au Disneyland Resort

Nourrir les girafes au San Diego Zoo Safari Park

Vivre des moments magiques au Wizarding World of Harry Potter des Universal Studios Hollywood

des Universal Studios Hollywood Faire du camping de prestige le long de la grandiose côte Big Sur

« Welcome to Kidifornia » est disponible en ligne à compter d'aujourd'hui, de même que la toute nouvelle publicité, « Living the Dream ». Les versions de 15 et de 30 secondes des deux publicités seront diffusées partout aux États-Unis par différentes chaînes nationales, émissions de télévision et vidéos sur demande. Elles seront notamment diffusées pour la toute première fois aux heures de grande écoute lors des comédies familiales les plus populaires, dont « Modern Family », « Black-ish » et « The Goldbergs ». Dans l'espace numérique, elles seront retransmises par Hulu, NBC online, ABC online et YouTube.

« Welcome to Kidifornia » et « Living the Dream » ont déjà été lancées en Australie (22 janvier) et au Royaume-Uni (26 décembre). Une publicité télévisée adaptée reprenant certaines scènes est diffusée au Mexique (30 janvier). La Chine aura aussi son tour en mai.

Visit California invite les enfants de tous âges à partager leur propre rêve californien ainsi que leurs aventures avec le mot-clic #Kidifornia sur Twitter (@VisitCA) ou par Instagram (@VisitCalifornia) et Facebook (facebook.com/VisitCaliforniaCanada). Ces derniers peuvent partager des photos et des vidéos de leurs voyages en Californie, des récits amusants à propos du Golden State et même des dessins illustrant les rêves qu'ils aimeraient réaliser en « Kidifornie ».

Le moment est venu de laisser vos enfants préparer l'itinéraire! Donnez vie à vos vacances « Kidifornie » en visitant le www.VisitCalifornia.ca.

À propos de Visit California

Visit California est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et d'assurer le maintien de programmes marketing -- en partenariat avec l'industrie du tourisme de l'état -- qui font de la Californie une destination touristique de premier plan. Selon cet organisme, les dépenses des voyageurs en Californie ont atteint 122,5 milliards de dollars en 2015, générant 1?064?000 emplois dans l'état et 9,9 milliards de dollars en recettes fiscales locales et fédérales. Pour en savoir plus à propos de Visit California ou pour obtenir un exemplaire du California Official State Visitor's Guide, visitez www.VisitCalifornia.ca. Pour nous transmettre des idées de reportage, obtenir des renseignements médiatiques et télécharger des images, des vidéos et plus encore, rendez-vous à www.media.visitcalifornia.com.

