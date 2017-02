/C O R R E C T I O N de la source -- CSN - Confédération des syndicats nationaux/

QUÉBEC, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député de Vanier-Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, monsieur Patrick Huot, ont annoncé un investissement de 20 M$ pour...

Le Défi des p'tits chefs permettra à des enfants et à des familles d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et préparer des repas sains OTTAWA, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Nous sommes pour la plupart très occupés, et...