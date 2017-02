Centraide du Grand Montréal clôture sa campagne annuelle avec un résultat de plus de 55 M$







MONTRÉAL, le 7 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 42e campagne de collecte de fonds de Centraide du Grand Montréal s'est terminée aujourd'hui avec un résultat de 55 050 000 $. La somme récoltée lors de cette campagne annuelle est le fruit de la générosité de dizaines de milliers de donateurs. Elle permettra de soutenir près de 350 organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud.

Les coprésidents de campagne, Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental inc. et Mitch Garber, président et chef de la direction de Caesars Acquisition Company et président du conseil du Cirque du Soleil, ont annoncé le résultat de campagne lors de la 3e édition du Spin-o-don au profit de Centraide qui avait lieu ce matin au Complexe Desjardins. Cette activité a réuni plus de 250 participants qui ont pédalé quelques heures lors d'une épreuve de cardio-vélo à relais.

« Je suis vraiment très fière du résultat exceptionnel que nous avons obtenu. Je salue l'incroyable travail des membres du Cabinet ayant oeuvré avec passion à la réalisation de cette campagne, ainsi que l'exemplaire solidarité des donateurs. Ce formidable élan de générosité permettra de contribuer à briser le cycle de la pauvreté dans le Grand Montréal », a souligné Isabelle Marcoux. « Montréal ne serait pas la même sans l'appui précieux des entreprises, des organisations, des bénévoles et des citoyens qui soutiennent le plus grand réseau d'organismes d'aide au Québec. Cette campagne améliorera la vie de centaines de milliers de personnes de notre communauté », a ajouté Mitch Garber.

« Les organismes et les projets que nous soutenons répondent aux besoins les plus criants. Ils favorisent l'autonomie alimentaire, la réussite scolaire, le développement des touts-petits. Ils brisent l'isolement des personnes. Ils appuient les familles dans leurs difficultés quotidiennes. En somme, ils changent des vies pour la vie » a rappelé Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Centraide annoncera publiquement ses investissements communautaires annuels au printemps 2017.

À propos de Centraide

Centraide du Grand Montréal est une organisation autonome, gérée par un conseil d'administration représentatif de la communauté et dont l'action couvre Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Centraide reçoit l'appui de 1 600 entreprises et institutions privées, publiques et parapubliques ainsi que de grandes organisations syndicales.

