Crown Holdings, Inc. annonce des changements dans son équipe de direction

PHILADELPHIA, 7 février 2017 /PRNewswire/ -- Crown Holdings, Inc. (NYSE : CCK) a annoncé que Gérard H. Gifford, 61 ans, a été nommé vice-président exécutif et directeur des opérations à compter du 1er avril 2017. Dans ce nouveau rôle, M. Gifford continuera de faire rapport à Timothy J. Donahue, président et chef de la direction, et sera responsable des divisions Amériques et Europe. M. Gifford assumera également la responsabilité de CMB Engineering, l'activité qui fabrique les boîtes de conserve et gère l'ingénierie et les projets d'entreprise de la Société.

Actuellement, M. Gifford est président de CROWN Europe. Le 1er avril 2017, Didier Sourisseau, 51 ans, actuel vice-président général de Food Europe, sera promu président de CROWN Europe.

Au cours de ses trente-cinq ans d'expérience au sein de la Société, M. Gifford a assumé des responsabilités de plus en plus importantes. Avant son poste actuel en Europe, il a dirigé CROWN Beverage Packaging North America pendant quatre ans. Pendant son mandat en Europe, M. Gifford a dirigé la Division durant une importante restructuration liée à l'acquisition et à l'intégration réussie de Mivisa, à la création d'une structure de gestion pan-européenne, à la rationalisation de l'envergure de la fabrication et à la cession du volet industriel de l'activité des emballages spécialisés. M. Gifford est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie mécanique et industriel de l'Université Clarkson et a terminé le programme de gestion avancée de la Harvard University Business School.

M. Donahue a commenté la nomination de M. Gifford en ces termes : « La vaste expérience opérationnelle et globale de Jerry et sa connaissance approfondie de la Société et de l'industrie font de lui le candidat idéal pour assumer ce poste important ».

M. Sourisseau fait partie de la Société depuis plus de vingt-cinq ans et est, depuis 2010, président de Food Europe. Avant cela, il était vice-président de CROWN Specialty Packaging Europe. M. Sourisseau est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Bordeaux et d'un MBA en marketing et management international de l'EDC, de Paris.

M. Gifford a ajouté : « Didier a supervisé avec succès notre importante entreprise alimentaire européenne durant une période de transformation stratégique. Il a amélioré la rentabilité en dépit des vents contraires sur le marché des devises et d'autres défis. J'ai pleine confiance dans la capacité de Didier à diriger CROWN Europe ».

À propos de Crown Holdings, Inc.

Par le biais de ses filiales Crown Holgings, Inc. est un important fournisseur de produits d'emballage pour les sociétés de vente de produits grand public dans le monde entier. Son siège mondial est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.crowncork.com.

