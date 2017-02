Emploi et Développement social Canada nomme Miles Corak à titre d'économiste en résidence







GATINEAU, QC, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada nomme Miles Corak à titre d'économiste en résidence.

Ce nouveau poste a été créé dans le but d'apporter un savoir-faire externe au Ministère en matière de priorités stratégiques. Le mandat de l'économiste en résidence est de fournir des avis rigoureux et objectifs sur un ensemble d'enjeux fondamentaux de politiques, notamment l'assurance-emploi, les changements démographiques et la Stratégie de réduction de la pauvreté.

Miles Corak a enseigné à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa depuis 2007, abordant les principes économiques d'une façon pertinente pour les politiques publiques. Il a enseigné également l'économie du travail, la politique sociale et les méthodes de recherche statistique.

Avant de se joindre à l'Université d'Ottawa, il était membre de la haute gestion à Statistique Canada Il a également été chercheur invité au Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF à Florence, en Italie; au Centre for Longitudinal Studies de l'Université de London; à l'Office of Population Research de l'Université de Princeton; et à la Russell Sage Foundation à New York. De plus, il a été professeur invité au département d'économie de l'Université Harvard.

Miles Corak est titulaire d'un baccalauréat en économie et sciences sociales et d'une maîtrise en économie de l'Université McGill. Il a fait son doctorat à l'Université Queen's.

