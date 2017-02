TextExpander étend désormais à Windows la productivité de l'équipe







Smile met sur le marché TextExpander au-delà de l'écosystème Apple, pour aider les groupes de travail à communiquer plus judicieusement, partout dans le monde

SAN FRANCISCO, 7 février 2017 /PRNewswire/ -- Smile s'empare aujourd'hui de la multiplateforme TextExpander, en diffusant un nouveau TextExpander pour Windows. TextExpander est un multiplicateur de productivité -- une base de connaissances partagées accélérant la communication précise d'équipes hautement performantes. TextExpander est la seule solution de ce type, exhaustive et reposant sur le nuage, pour Windows, Mac, iPhone et iPad.

TextExpander évite d'avoir sans cesse à écrire les mêmes choses. À l'aide d'une recherche rapide ou d'une abréviation, il insère instantanément des extraits de texte à partir d'un référentiel partagé de formules standard, de courriels et d'autres contenus. Les gains de temps individuels se multiplient rapidement au sein d'une équipe, augmentant la productivité.

« TextExpander débarque dans le vaste monde », a déclaré Philip Goward, le fondateur de Smile. « Nous avons transposé TextExpander hors des limites de l'écosystème Apple vers Windows, en le partageant par le biais de plateformes et d'équipes. TextExpander est prêt à multiplier votre productivité, en fournissant une communication cohérente et précise aux particuliers ou à des sociétés entières, que ce soit à l'échelon local ou mondial. »

« En deux mois, j'ai économisé plus de 25 heures de saisie », a révélé Danny Santoro, d'Automattic Inc., la société derrière WordPress. « La possibilité de partager des extraits de texte avec des personnes qui les utilisent plus de 50 fois par jour, est inestimable. Nous pouvons désormais facilement gérer, mettre à jour et normaliser des MILLIERS d'extraits de texte. Il n'y a pas de meilleur élément de gain de temps ici-bas. »

Les équipes qui se servent de TextExpander communiquent de façon plus cohérente ; chaque personne tire parti des mots utilisés par le meilleur rédacteur. Les révisions des auteurs autorisés sont immédiates, permettant aux membres de l'équipe de communiquer avec le texte le plus récent. Les outils de gestion permettent aux responsables d'équipe d'ajuster les autorisations, y compris celles qui permettent de réviser les extraits de texte. Les statistiques d'utilisation de l'équipe font ressortir les gains globaux de productivité et les extraits de texte les plus utilisés.

Construit dans l'idée de la collaboration, la collection d'extraits de texte de l'équipe se révèle de fait une base de connaissances pour une organisation. TextExpander offre plusieurs options de recherche pour vite trouver et diffuser les extraits de texte partagés. Les nouveaux membres de l'équipe sont rapidement intégrés une fois qu'ils ont accès à la mémoire institutionnelle et à des informations précises de façon homogène.

Les prix et la disponibilité

TextExpander est disponible aujourd'hui pour Windows 7 et les versions suivantes et pour MacOS 10.10 (Yosemite) ou suivant.

Le forfait Team est à partir de 7,96 USD/par utilisateur/par mois.

Le forfait Life Hacker pour les particuliers est à partir de 3,33 USD par mois.

Les utilisateurs des versions précédentes de TextExpander bénéficient d'une remise illimitée de 50 % sur un forfait Life Hacker.

À PROPOS DE SMILE

Smile élabore des logiciels intelligents pour les personnes efficaces, notamment TextExpander, l'outil de raccourci de frappe pour Mac, Windows, iPhone et iPad. Des informations supplémentaires sur la société sont disponibles sur le site https://smilesoftware.com.

