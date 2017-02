Communiqué de la RSA - En cette Saint-Valentin, manifestez votre amour pour vos biens de valeur







TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - À l'approche de la Saint-Valentin, la RSA du Canada incite les Canadiens à témoigner leur amour pour leurs biens de valeur en s'assurant que leur police d'assurance est à jour.

« La Saint-Valentin est un jour de l'année spécial lors duquel on démontre son appréciation aux gens qu'on aime, souvent au moyen de chocolats, de fleurs et de bijoux », explique Brodie Bott, directeur des communications de la RSA du Canada.

« Cependant, de nombreuses personnes oublient souvent d'assurer ces nouveaux objets, ou ne font que les ajouter à leur police d'assurance existante, ce qui est très risqué. Lorsqu'il s'agit de bijoux et de biens de valeurs, il n'est pas seulement question de valeur financière, mais aussi de la valeur émotionnelle et sentimentale qui y est reliée. »

« Les Canadiens devraient prendre toutes les mesures afin de s'assurer que leurs objets de valeur sont protégés », ajoute-t-il.

La RSA du Canada a suggéré quelques mesures préventives simples afin d'éviter que ces cadeaux de Saint-Valentin précieux ne soient perdus, ou pire, volés. D'après M. Bott, les Canadiens devraient :

faire évaluer leurs nouveaux bijoux par un expert qualifié, et les mettre à jour dans leur police d'assurance en communiquant soit avec le courtier, soit directement avec la compagnie d'assurance;

garder leurs bijoux sous clé dans un endroit sûr lorsqu'ils ne les portent pas;

faire attention à l'endroit où ils laissent leurs bijoux, et éviter de les laisser dans des lieux très fréquentés, comme le bureau ou la salle de sport - c'est fortement déconseillé;

tenir leurs bijoux loin des éviers et des comptoirs (la dernière chose dont on a envie est d'avoir à téléphoner au plombier pour qu'il aide à retrouver cette bague très chère);

savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas dans leurs polices d'assurance.

« Il est également intéressant de réviser sa police chaque année, car les bijoux et autres biens existants peuvent prendre de la valeur », indique M. Bott.

Pour en savoir plus à propos de la RSA de Canada, visitez le site www.rsagroup.ca/fr ou consultez notre page Twitter à @RSACanada.

Au sujet de la RSA :

Forte d'un héritage de 300 ans, la RSA est un groupe d'assurance multinational inscrit en bourse. Axée sur l'assurance générale, la RSA fait principalement affaire au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie et au Canada et a des capacités de souscription d'assurance partout dans le monde. Les activités principales de la RSA regroupent environ 13 500 employés et le total des primes souscrites nettes s'élève à 5,7 milliards de livres sterling en 2015.

À propos de la RSA du Canada :

Faisant partie de RSA Insurance Group plc, le groupe de sociétés de la RSA du Canada se compose des sociétés suivantes : Roins Financial Services Limited; Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances; Compagnie d'Assurance du Québec; Johnson Inc.; Unifund, Compagnie d'assurance, Western Assurance Company; Ascentus Insurance Ltd.; Canadian Northern Shield Insurance Company et RSA Travel Insurance Inc./Assurance voyage RSA Inc. (collectivement « la RSA du Canada »). La RSA du Canada emploie plus de 3 000 personnes au Canada et est l'une des plus anciennes sociétés d'assurances au pays, son existence remontant à 1833.

