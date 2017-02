Les prix Indspire 2017 célèbrent les réalisations des Autochtones lors d'une cérémonie à Ottawa le 24 mars 2017







Avec l'invitée spéciale, Buffy Sainte-Marie

TORONTO, le 27 janv. 2017 /CNW/ - Treize personnes des Premières Nations, inuites et métisses de tout le pays seront honorées le 24 mars 2017 lors de la cérémonie des prix Indspire qui se tiendra au Centre national des Arts à Ottawa. La cérémonie, animée par l'actrice, chanteuse et compositrice multinominée, Cheri Maracle et par la célèbre personnalité de la télévision, Kyle Nobess, présentera des artistes autochtones de tout le pays, ainsi que la célèbre chanteuse crie Buffy Sainte-Marie, auteure-compositrice, activiste, éducatrice, artiste visuelle et gagnante de nombreux prix!

Les autres invités sont :

Drezus : célèbre maître de cérémonie et élément de la scène hip hop autochtone au Canada.

Mariame Hasni : formidable vocaliste à la présence scénique électrique.

Elisapie : chanteuse, compositrice et cinéaste.

Classic Roots : producteur et DJ qui mélange musique techno/house, beat et sons traditionnels Anishinaabe.

Ashley Callingbull : Mme Univers 2015, activiste, comédienne et candidate à l'émission Amazing Race Canada.

Parmi les 13 lauréats des prix Indspire il y a trois lauréats des prix jeunesse et un lauréat pour les accomplissements d'une vie, qui seront honorés par plus de 1 700 spectateurs, dont 500 jeunes autochtones provenant de tout le Canada.

Les lauréats des prix Indspire 2017 sont :

Accomplissements d'une vie : l'honorable sénateur Murray Sinclair - Première Nation de Peguis, Manitoba

Affaires et commerce : P. Jerry Asp - Nation Tahltan, Colombie-Britannique

Culture, patrimoine et spiritualité : Jan Kahehti:io Longboat - Six Nations de la rivière Grand, Ontario

Culture, patrimoine et spiritualité : B. Doreen Spence - Nation crie de Saddle Lake, Alberta

Éducation : Nathan Matthew - Première Nation Simpcw, Colombie-Britannique

Santé : Tekatsi:tsia'kwa Katsi Cook - Première Nation d'Akwesasne, Québec

Droit et justice: Kimberly R. Murray - Nation Mohawk de Kanehsatà:ke

Politique : Cece Hodgson McCauley - Sahtu Déné, Territoires du Nord-Ouest

Service public : Duncan McCue - Première Nation de Georgina Island, Ontario

Sport : Heather Kashman - Métisse de la colonie de la rivière Rouge, Manitoba

Jeunesse - Première Nation : Thomas Dymond - Première Nation de Bear River

Jeunesse - Inuit : Maatalii Okalik - Inuit Nunangat, Nunavut

Jeunesse - Métis : Josh Butcher - Nation métisse de l'Alberta

« La cérémonie de remise des prix sera une magnifique soirée au cours de laquelle nous célébrerons les Autochtones du Canada », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d'Indspire et productrice exécutive des prix Indspire. « En 2017, les Canadiens fêteront les 150 ans de la Confédération. Il est bon que nous honorions les contributions et le rôle des Autochtones et nous nous réjouissons de l'avenir que nous allons bâtir ensemble en reconnaissant le parcours et les réalisations de treize visionnaires, militants et modèles des Premières Nation, inuits et métis, qui, avec passion, courage et ténacité, ont transformé leurs dons, leur énergie et leur détermination en réalisations. »

Les prix Indspire existent grâce au soutien généreux de nombreux partisans individuels, gouvernementaux et corporatifs, dont la CIBC, commanditaire présentateur.

« La CIBC est fière d'être le commanditaire des prix Indspire depuis leur début et nous sommes honorés de participer à cette célébration nationale des réalisations, du talent et du dévouement de ces modèles de rôle, » a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la CIBC. »

« Au nom du gouvernement du Canada, fier partenaire d'Indspire, j'ai le grand plaisir de féliciter les remarquables membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis honorés ce soir, » a déclaré l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada. « Je suis fière de participer à cette soirée qui rend hommage à quelques-unes des réalisations exemplaires des Autochtones. Vous êtes une source d'inspiration pour tous les Canadiens, surtout les jeunes, d'une côte à l'autre. »

Partisans des prix Indspire 2017

Commanditaire principal : CIBC

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire des jeunes autochtones : Shell Canada Limited

Partenaire régional : Province de l'Ontario

Commanditaires majeurs : Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), Corus Entertainment, Suncor Energy Inc., Syncrude Canada Ltd.

Commanditaire fondateur et transporteur aérien : Air Canada

Commanditaire de la réception précérémonie : Teck Resources Limited

Commanditaires participatifs : Ontario Power Generation, Tuccaro Inc. Group of Companies

Commanditaires de soutien : Bruce Power, Fondation l'Impériale, The Society of Energy Professionals

Le spectacle nominé aux prix Écrans canadiens sera diffusé à l'échelle nationale à une date ultérieure par les médias partenaires : Global Television et le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

À propos des prix Indspire

Depuis 24 ans, les prix Indspire célèbrent les importantes contributions que les Autochtones apportent au Canada. Les prix font partie du mandat d'Indspire qui est d'offrir un soutien éducatif et des programmes pour assurer la réussite des générations futures. Ils encouragent l'estime de soi et la fierté chez les membres des communautés autochtones et présentent des modèles de rôle aux jeunes autochtones. Ils montrent les succès de personnes qui ont atteint leurs objectifs en plaçant la barre très haut et en faisant preuve de discipline, de volonté et de détermination.

Le jury des prix Indspire est composé d'anciens lauréats qui représentent divers secteurs économiques et professions et qui proviennent de toutes les régions du pays. Parmi des centaines de candidatures, le jury sélectionne dix lauréats pour leurs réalisations professionnelles, trois lauréats pour les prix jeunesse (Premières Nations, Inuits et Métis) et un lauréat pour le prix Accomplissements d'une vie. Le processus de sélection se conforme aux principes d'impartialité, d'honnêteté et de respect dans le traitement de toutes les candidatures dignes d'intérêt.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses et des programmes et partage des ressources dans le but de combler l'écart des Autochtones en matière d'éducation. Grâce à l'Institut M à 12e, Indspire offre des ressources aux enseignants, aux communautés et à d'autres intervenants qui se sont engagés à améliorer le taux de réussite scolaire des élèves autochtones de la maternelle à la 12e année. En 2015-2016, Indspire a alloué plus de 12,2 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis, sous forme de 3 792 bourses d'études. Chaque année, l'organisme présente les prix Indspire, une célébration des réalisations autochtones télédiffusée dans tout le pays.

